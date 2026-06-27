پیام همدردی سرمربی پرتغال با مردم ونزوئلا
روبرتو مارتینز، سرمربی پرتغال، طی پیامی با مردم ونزوئلا همدردی کرد.
به گزارش ایلنا، روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی پرتغال، در نشست خبری جام جهانی ۲۰۲۶ با مردم ونزوئلا که درگیر پیامدهای یک زلزله مرگبار شدهاند، ابراز همدردی کرد. سرمربی اسپانیایی پرتغال یاد قربانیان این حادثه و تمام آسیبدیدگان را گرامی داشت و برای مردم ونزوئلا آرزوی آرامش و روزهای بهتر کرد.
زمینلرزه ویرانگری که ونزوئلا را تحت تأثیر قرار داده و تاکنون نزدیک به هزار کشته برجای گذاشته است، موجی از پیامهای حمایتی از سراسر جهان به همراه داشته است. این همدردیها در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز دیده شد و روبرتو مارتینز در نشست خبری خود در ورزشگاه هاردراک میامی، خطاب به یک خبرنگار ونزوئلایی حاضر در سالن، پیامی احساسی ارسال کرد.
مارتینز گفت: «تمام افکار ما در این روزهای سخت با مردم شماست. میخواهیم بدانید که به فکر شما هستیم و حمایت کامل خود را اعلام میکنیم. امیدواریم شرایط خیلی زود بهتر شود و روزهای پر از امید و آرامش برای همه فرا برسد.»
بر اساس اعلام خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، شمار قربانیان این زلزله که چهارشنبه رخ داد به ۹۲۰ نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز از مرز سه هزار نفر عبور کرده است. همچنین وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرده که تاکنون مرگ پنج شهروند اسپانیایی در این حادثه تأیید شده و ۱۱۹ نفر همچنان مفقود هستند.