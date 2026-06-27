حمله همهجانبه به شماره یک مانشافت
نویر زیر بار اشتباه مهلک نرفت
مانوئل نویر، دروازهبان باسابقه تیم ملی فوتبال آلمان، با وجود سیل انتقادات کارشناسان و رسانهها پس از شکست تلخ ۲ بر ۱ مقابل اکوادور در جام جهانی، قاطعانه مقصر بودن خود روی گل سرنوشتساز حریف را رد کرد.
به گزارش ایلنا، مانوئل نویر گمانهزنیها و اتهامات مطرحشده درباره مقصر بودنش روی گل سرنوشتساز اکوادور در جریان شکست ۲ بر یک آلمان را به کل رد کرد. وقتی از این سنگربان ۴۰ ساله پرسیده شد که آیا مسئولیت گل پیروزیبخش گونزالو پلاتا در دقیقه ۷۷ را میپذیرد، او پاسخی کاملاً صریح و بیپرده داد و اصرار داشت که به هیچ وجه مقصر این اتفاق نیست.
این گل در شرایطی به ثمر رسید که پلاتا موفق شد با فرار از جلو جونا تاه، توپ ارسالی به داخل محوطه جریمه را از فاصلهای نزدیک به تور دروازه بچسباند. به نظر میرسید نویر هنگام حرکت توپ در عرض محوطه جریمه دچار تردید شده است؛ موضوعی که پس از پایان مسابقه، موج عظیمی از انتقادات را نسبت به جایگیری و تصمیمگیری او به راه انداخت.
دفاع تمامقد فرمانده و سرمربی
نویر به شدت از عملکرد خود دفاع کرد و در توضیح اینکه چرا معتقد است در آن صحنه جایگیری کاملاً درستی داشته، گفت:
«هر کسی که حتی یک بار درون دروازه ایستاده باشد، میداند که من باید با توجه به موقعیت توپ، دقیقاً همانطور جایگیری میکردم. من فقط میخواستم توپ را مهار کنم، چون این امنترین راه حل ممکن بود. اگر میخواستم توپ را در سطح قفسه سینهام جمع کنم، احتمال داشت یک گل به خودی رقم بخورد.»
او در پاسخ به این سوال شفاف که آیا مسئولیت این گل را به گردن میگیرد یا خیر، قاطعانه و با تحکم گفت:
«نه.»
یولیان ناگلزمان نیز پس از این شکست تلخ، پشت کاپیتان تیمش ایستاد و در دفاع از او اظهار داشت:
«حتی یک بازی هم نبوده که دروازهبان ما واقعاً مجبور به انجام کار خارقالعادهای شده باشد. ما باید قبل از رسیدن توپ به آن منطقه، جور دیگری دفاع میکردیم. این یک موقعیت بسیار بیرحمانه و سخت برای یک دروازهبان است.»
بالا گرفتن جنگ قدرت درون دروازه؛ پایان ماه عسل کاپیتان؟
علیرغم اعتماد به نفس بالای نویر، شلاق انتقادات کارشناسان تندتر از قبل شده است. لوتار ماتئوس، کاپیتان اسبق تیم ملی آلمان، عملکرد این دروازهبان باسابقه را زیر سوال برد و استدلال کرد که او در آن لحظه تعیینکننده بیش از حد محتاطانه عمل کرده است.
ماتئوس در گفتوگو با نشریه واز در این رابطه عنوان کرد:
«او بیش از حد مردد و دستبهعصا به سمت توپ رفت. او ترسو عمل کرد و این اصلاً آن نویری نیست که ما میشناسیم.»
ذرهبین رسانهها اکنون فراتر از یک اشتباه فردی رفته است؛ نویر در سه بازی مرحله گروهی چهار گل دریافت کرده، به طوری که اولین شوتهای داخل چارچوب در هر سه مسابقه تبدیل به گل شدهاند. بازگشت او به عنوان مرد شماره یک آلمان آن هم پس از دوری دو ساله از بازیهای ملی، دوباره آتش اختلافات را روشن کرده است؛ بهویژه در شرایطی که اولیور باومن در طول مسابقات انتخابی و حتی آخرین بازی تدارکاتی مقابل آمریکا نمایشهای درخشانی داشت اما در نهایت نیمکتنشین شد.
نیمکت داغ ناگلزمان؛ لجاجت یا وفاداری؟
اگرچه ناگلزمان به صورت علنی حمایت خود را از نویر اعلام کرده است، اما بعید به نظر میرسد که جنجالها پیرامون سلسلهمراتب دروازهبانهای آلمان به این زودیها فروکش کند. با نزدیک شدن به مسابقات حساس مرحله یکشانزدهم نهایی، تکتک تصمیمات سرمربی درباره این دروازهبان کهنهکار زیر ذرهبین شدیدتری قرار خواهد گرفت. تا این لحظه، این مربی جوان هیچ نشانهای از تغییر موضع خود بروز نداده است؛ هرچند که پس از باخت تلخ به اکوادور، فشار کارشناسان و رسانهها لحظه به لحظه بر دوش او سنگینتر خواهد شد.