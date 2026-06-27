به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی شاکله تیمی خود را بر محوریت یک ابرستاره پا به سن گذاشته بنا کرده است و نتایج درخشان او نیز خود گویای همه‌چیز است. آلبی‌سلسته پس از فتح دو دوره پیاپی کوپا آمه‌ریکا، اکنون برای تصاحب دومین جام طلایی متوالی در جام جهانی می‌جنگد؛ همین موفقیت‌ها سبب شده تا هیچ بحث و جدلی در محافل فوتبالی آرژانتین درباره منطقی بودن یا نبودن تکیه بر مهاجمی که در سال‌های پایانی فوتبال خود قرار دارد، شکل نگیرد.

لیونل مسی هرگز وضعیتی مشابه کریستیانو رونالدو ندارد؛ او صرفاً «یک بازیکن دیگر» در جمع شاگردان اسکالونی نیست. این شماره ۱۰ پرآوازه پس از سال‌ها به دوش کشیدن انتقادات درباره نحوه کاپیتانی‌اش، در طول پنج سال گذشته به یک رهبر کاریزماتیک و بی‌چون‌وچرا تبدیل شده است. مسی حالا لیدر بلامنازع آرژانتین است؛ مردی که دیگر فقط گل نمی‌زند و پاس گل نمی‌دهد، بلکه منبع اصلی الهام‌بخش کل تیم است. به قول زلاتان ابراهیموویچ: "مسی دلیل اصلی این است که تک‌تک هم‌تیمی‌هایش با این ذهنیت پا به زمین می‌گذارند که کارهای غیرممکن هم شدنی است."

این ستاره سوئدی در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد: "بزرگی به این معنا نیست که همه‌چیز به تو بستگی داشته باشد؛ بلکه یعنی وقتی تو در زمین حضور داری، همه بازیکنان کنار تو کیفیت بهتری پیدا کنند." اما سوال بزرگ و کلیدی که در آستانه بازی‌های حذفی بر سر این تیم سایه انداخته، این است که اگر روزی مسی در زمین نباشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ تقابل روز شنبه با اردن شاید اولین پاسخ را به این ابهام بزرگ بدهد.

فرصت طلایی اسکالونی در بازی تشریفاتی

اگر از نمای کلی به جدول نگاه کنیم، این مسابقه در آرلینگتون اهمیت چندانی ندارد. آرژانتین به لطف گلزنی‌های پیاپی مسی مقابل الجزایر و اتریش، صعود خود را به عنوان صدرنشین گروه J قطعی کرده است و نتیجه این بازی هیچ تأثیری روی حریف بعدی آن‌ها در مرحله یک‌شانزدهم نهایی نخواهد داشت.

اما این مسابقه به ظاهر تشریفاتی، برای اسکالونی وزن و اهمیت خاصی دارد. سفر به تگزاس می‌تواند تأثیر بسیار مثبت—یا حتی منفی—روی وضعیت سایر مهاجمان تیم بگذارد؛ آن هم پیش از بازی بعدی آرژانتین در میامی، جایی که باید به مصاف تیم دوم گروه H (کیپ‌ورد) بروند.

استراحت اجباری در انتظار فوق‌ستاره؟

در حالی که مسی در حال حاضر مدعی اصلی کسب کفش طلای جام جهانی است—یکی از معدود افتخاراتی که هنوز در ویترین افتخاراتش دیده نمی‌شود—انتظار می‌رود که کاپیتان آلبی‌سلسته در تگزاس یک استراحت کاملاً سزاوارانه و البته حیاتی داشته باشد.

شاید به خاطر کیفیت فوق‌العاده بازی‌های اخیر او فراموش کرده باشیم، اما مسی در شرایطی پا به این تورنمنت گذاشت که ابهامات زیادی درباره توانایی بدنی او برای انجام ۸ بازی احتمالی در ۵ هفته وجود داشت؛ چرا که باشگاه اینتر میامی در تاریخ ۲۵ می فاش کرده بود که او از ناحیه همسترینگ پای چپ دچار خستگی مفرط عضلانی شده است.

بنابراین، غیرمنطقی خواهد بود که اسکالونی بخواهد برای سومین بار در ۱۱ روز گذشته به این اعجوبه ۳۹ ساله بازی بدهد؛ به‌خصوص در شرایطی که پدیده جوانی مثل نیکو پاز روی نیمکت تشنه بازی است.

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نیکو پاز فصل گذشته در کومو نشان داد که چه استعداد فوق‌العاده و درخشانی است. او که در هفته‌های اخیر با یک مصدومیت جزیی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون می‌تواند از این فرصت بازی نهایت استفاده را ببرد.

تقابل با اردن یک ویترین ایده‌آل برای این بازیکن جوان است تا اعتماد به نفس خود را بالا ببرد و خلاقیتش را به رخ بکشد؛ ابزاری که بدون شک در مراحل بالاتر جام جهانی به کار اسکالونی خواهد آمد. با این حال، هدف اصلی کادر فنی در این مسابقه، گلزنی بدون حضور لیونل مسی است و بار این مأموریت بزرگ مستقیماً روی دوش لائوتارو مارتینز و خولیان آلوارز خواهد بود.

طلسم عجیب لائوتارو در جام جهانی؛ زمان جبران فرا رسید

لائوتارو مارتینز با زدن ضربه پنالتی سرنوشت‌ساز در نبرد جنجالی لوسیل مقابل هلند، سهم خود را در قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ ایفا کرد، اما او در طول آن مسابقات در قطر حتی یک گل هم در جریان بازی به ثمر نرساند. تصمیم اسکالونی برای جایگزینی او با آلوارز در خط حمله، بدون شک مهم‌ترین تغییر تاکتیکی آن تورنمنت بود.

در نتیجه، اگرچه لائوتارو معتقد است که قهرمانی در جام جهانی "از نظر تیمی یک دستاورد بزرگ و تاریخی بود"، اما از دیدگاه فردی، آن مسابقات برای او یک ناکامی بزرگ تلقی می‌شد؛ چرا که او حس می‌کرد اگر در آن مقطع با مشکلات بدنی روبه‌رو نبود، می‌توانست مهره بسیار مؤثرتری باشد.

کاپیتان اینترمیلان اوایل این ماه در گفت‌وگو با شبکه TyC Sports اعلام کرد: "من آن‌طور که دلم می‌خواست قطر را ترک نکردم، چون با آمادگی کامل به جام جهانی نرسیده بودم؛ اما امروز کاملاً آماده هستم."

لائوتارو علیرغم اینکه در هر دو بازی مقابل الجزایر و اتریش در ترکیب اصلی حضور داشت و در بازی دوم یک پنالتی هم گرفت، همچنان پس از ۸ بازی در دو دوره جام جهانی، در حسرت زدن اولین گل خود در این تورنمنت می‌سوزد. حالا باید دید آیا اسکالونی در بازی با اردن باز هم به لائوتارو اعتماد می‌کند تا او بالاخره این طلسم طولانی را بشکند یا خیر.

وقت درخشش عنکبوت؛ فکر آلوارز کجاست؟

بر اساس گزارش‌های رسیده از اردوی تیم، خولیان آلوارز شانس اول حضور در خط حمله است؛ آن هم در شرایطی که نگرانی‌هایی بابت آمادگی بدنی و تمرکز او به دلیل تلاش‌هایش برای جدایی از اتلتیکو مادرید وجود دارد.

این مهاجم با مصدومیت مچ پا دست‌وپنجه نرم می‌کرد که باعث شد فصل باشگاهی‌اش زودتر از موعد به پایان برسد. او در جریان پیروزی مقابل اتریش، پس از هدر دادن پاس عمقی و تماشایی مسی، اصلاً شبیه به آن مهاجم بی‌رحم و همیشگی نشان نداد.

خوش‌شانسی آرژانتین در این بود که مسی در ریباند حاضر بود تا کار را تمام کند و با زدن گل دوم خود، پیروزی تیمش را قطعی سازد؛ اما مدافع عنوان قهرمانی نمی‌تواند همیشه برای باز کردن دروازه حریفان فقط و فقط به فوق‌ستاره خود متکی باشد.

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اصطلاح «وابستگی به مسی» که از دوران حضور او در بارسلونا باب شد، از یک سو گواهی بر نبوغ فردی و بی‌همتای این فوق‌ستاره است، اما از سوی دیگر، بی‌تردید نشان‌دهنده نبود حمایت کافی از سوی سایر بازیکنان خط حمله است.

امید کادر فنی آرژانتین این است که لائوتارو مارتینز بتواند بر سد ذهنی و روانی خود در جام جهانی غلبه کند و خولیان آلوارز نیز در اواسط این تورنمنت حیاتی، تمرکز خود را کاملاً روی گلزنی برای آلبی‌سلسته بگذارد و پیگیر کارهای نقل‌وانتقالاتی‌اش برای جدایی از اتلتیکو مادرید نباشد.

واضح است که مسی همچنان یک پدیده تکرارنشدنی در دنیای فوتبال است؛ رهبری کوچک‌جثه که می‌تواند به تنهایی بار اصلی خط حمله آرژانتین را روی شانه‌های نحیف خود حمل کند. اما بدون شک اگر لائوتارو یا آلوارز بخشی از این بار سنگین را به دوش بکشند، مأموریت او برای تکرار قهرمانی بسیار راحت‌تر خواهد شد.

منبع: گل

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