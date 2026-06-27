تقابلی فراموش نشدنی: فرانسه و برزیل در جام جهانی ۱۹۸۶
بیست و یکم ژوئن ۱۹۸۶، دیدار تاریخی فرانسه و برزیل در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی به یکی از به یادماندنیترین مسابقات تاریخ فوتبال تبدیل شد. این بازی که با تساوی ۱-۱ به پایان رسید، در نهایت با نتیجه ۴-۳ به نفع فرانسه در ضربات پنالتی به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، پس از گذشت ۴۰ سال از این مسابقه، خبرنگاران به استادیوم خالی خالیسکو در گوادالاخارا بازگشتهاند. این ورزشگاه به دلیل کهنگی، از سوی فیفا برای میزبانی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب نشده و استادیوم مدرن آکرو در دیگر نقطه شهر به این منظور برگزیده شده است.
کارلوس، دروازهبان استادیوم خالیسکو، درباره این بازی میگوید: «خالیسکو یک بنای تاریخی و نماد شهر و مکزیک است. دیدار فرانسه و برزیل یکی از بهترین مسابقاتی است که تماشاگران مکزیکی در این استادیوم دیدهاند، هرچند که ما کمی ناامید بودیم زیرا برزیل را خیلی دوست داریم.»
در این روز، کارلوس به گردشگران و علاقهمندان فوتبال که برای بازدید از استادیوم خالیسکو آمدهاند، خوشامد میگوید. در میان آنها، سه هوادار برزیلی نیز حضور دارند که به یادآوری افتخارات پله در جام جهانی ۱۹۷۰ آمدهاند. به تازگی مجسمهای بزرگ از پله در این استادیوم نصب شده است.
سندرو، یکی از هواداران برزیلی، میگوید: «این بازی پایان نسل زیکو و ساکراتس بود، نسلی که هرگز موفق به کسب عنوان نشد.» ماتیوس نیز بر این باور است که «این بهترین تیمی است که برزیل تا به حال داشته است.»
کارلوس همچنین اشاره میکند که گردشگران فرانسوی نیز گهگاه به این استادیوم میآیند، زیرا این بازی به یاد ماندنی باقی مانده است: «در همان روز و روی همان دروازه، هر دو شماره ۱۰ یعنی زیکو و پلاتینی پنالتیهای خود را از دست دادند. این واقعا شگفتانگیز بود.» ۴۰ سال بعد، این افسانه هنوز هم در استادیوم خالیسکو زنده است.