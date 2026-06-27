به گزارش ایلنا، حذف تلخ اروگوئه از جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از هر چیز با اشتباه فرناندو موسلرا در ذهن هواداران این تیم ماندگار خواهد شد. دروازه‌بان باسابقه اروگوئه می‌توانست پس از پایان مسابقه بدون پاسخگویی محل را ترک کند، اما برخلاف انتظار، مقابل خبرنگاران ایستاد و درباره شبی که به یکی از سخت‌ترین لحظات دوران حرفه‌ای‌اش تبدیل شد، صحبت کرد.

اروگوئه که برای حفظ امیدهایش به صعود تنها به پیروزی برابر اسپانیا نیاز داشت، با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و از مرحله گروهی کنار رفت. تک‌گل مسابقه روی شوت الکس بائنا و اشتباه موسلرا به ثمر رسید؛ توپی که در ظاهر مهارشدنی به نظر می‌رسید، اما پس از برخورد با زمین از دستان او عبور کرد و وارد دروازه شد.

دروازه‌بان اروگوئه پس از آن اشتباه دیگر در نیمه دوم به میدان بازنگشت. مارسلو بیلسا در نشست خبری پس از مسابقه توضیح داد که این تصمیم از سوی کادرفنی نبوده است.

سرمربی اروگوئه گفت: «خود موسلرا تصمیم گرفت از زمین خارج شود.» او زمانی که دوباره درباره این موضوع سؤال شد، با لحنی قاطع پاسخ داد: «قبلاً جواب دادم؛ موسلرا خودش درخواست تعویض کرد.»

در حالی که شکست مقابل اسپانیا انتقادهای زیادی را متوجه بیلسا و تیمش کرد، موسلرا تنها بازیکنی بود که در میکسدزون مقابل خبرنگاران ایستاد و درباره ناکامی اروگوئه صحبت کرد.

او گفت: «هیچ‌وقت از روبه‌رو شدن با واقعیت فرار نکرده‌ام. همیشه ترجیح داده‌ام مسئولیت کارهایم را بپذیرم.»

موسلرا تأکید کرد که حضورش مقابل رسانه‌ها، در واقع راهی برای صحبت با مردم کشورش بوده است.

او ادامه داد: «این نزدیک‌ترین راهی بود که بتوانم با مردم اروگوئه حرف بزنم. هرگز تصور نمی‌کردم روزی فوتبال باعث شود تا این اندازه رنج بکشم؛ به‌ویژه وقتی به تمام تلاشی که برای حضور در این جام جهانی انجام دادم، فکر می‌کنم.»

این دروازه‌بان باتجربه اعتراف کرد که ناکامی در جام جهانی، با توجه به آمادگی و تمریناتی که پشت سر گذاشته بود، برایش دردناک‌تر از همیشه است.

او گفت: «با شرایطی که برای این مسابقات آماده شده بودم، واقعاً متأسفم که نتوانستم جام جهانی خوبی را تجربه کنم.»

موسلرا همچنین فاش کرد که بلافاصله پس از پایان مسابقه و زمانی که فضای رختکن آرام‌تر شد، از هم‌تیمی‌هایش عذرخواهی کرده است.

او در این باره گفت: «همان‌طور که در رختکن به بچه‌ها گفتم، پس از اینکه کمی آرام شدیم، از همه آن‌ها عذرخواهی کردم. حالا هم از تمام مردم اروگوئه عذر می‌خواهم، هرچند می‌دانم که فقط عذرخواهی کافی نیست.»

تمام صحبت‌های موسلرا بر یک محور استوار بود؛ پذیرش کامل مسئولیت، انتقاد از خودش و اندوهی که به‌سختی می‌توانست آن را پنهان کند. او بار اشتباهی را بر دوش کشید که حذف اروگوئه را رقم زد، اما برخلاف بسیاری از فوتبالیست‌ها، ترجیح داد سکوت نکند و درباره تلخ‌ترین شب دوران ورزشی‌اش حرف بزند.

در سوی دیگر، مارسلو بیلسا نیز مسئولیت ناکامی تیمش را پذیرفت.

او اظهار داشت: «این حذف، مسئولیت مستقیم من است. تیم ما ظرفیت بالایی داشت، اما نتوانستم از این توانایی، تیمی بسازم که انتظارات را برآورده کند. هرچه در توان داشتم، از نظر تلاش، کار و تعهد انجام دادم.»

بیلسا معتقد است اروگوئه در مرحله گروهی شایسته نتایج بهتری بود، اما فوتبال همیشه مطابق شایستگی‌ها پیش نمی‌رود.

او گفت: «تیمی بودیم که شایستگی کسب هفت امتیاز را داشت، اما تنها دو امتیاز گرفتیم.»

سرمربی اروگوئه در ادامه از تصمیم خود برای دعوت دوباره موسلرا و سپردن جایگاه شماره یک به او دفاع کرد.

بیلسا توضیح داد: «دعوت از موسلرا کاملاً حساب‌شده بود. او فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشته بود و از نظر شخصیتی هم بازیکن بزرگی است. تصمیم ما این بود که اعتمادمان را از او نگیریم.»

با این حال، همین اعتماد اکنون به یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیم‌های فنی اروگوئه در این جام جهانی تبدیل شده است.

بیلسا در بخش دیگری از صحبت‌هایش با نگاهی انتقادی به عملکرد خودش گفت: «احتمالاً دوران حضور من در این تیم با این جمله به یاد آورده خواهد شد؛ دوره‌ای که هیچ دستاوردی نداشت.»

این سرمربی آرژانتینی در حالی چنین جمله‌ای را بر زبان آورد که پروژه او با امیدهای فراوان آغاز شده بود، اما در حساس‌ترین مقطع ممکن به پایان رسید.

موسلرا نیز در پایان تلاش کرد با وجود همه تلخی‌ها، نگاهی به آینده داشته باشد.

او گفت: «الان زمان آن است که کنار خانواده و نزدیکانم باشم، دوباره انرژی بگیرم و به مسیرم ادامه بدهم. فوتبال و به‌خصوص بازی در پست دروازه‌بانی همین است؛ گاهی همه چیز به تو می‌دهد و گاهی همه چیز را از تو می‌گیرد.»

این بار، فوتبال تقریباً همه چیز را از موسلرا گرفت؛ حذف اروگوئه از جام جهانی، پایان رؤیای تیم بیلسا و شبی که با یک اشتباه، یک تعویض اجباری و عذرخواهی صادقانه در ذهن هواداران فوتبال ثبت خواهد شد.

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