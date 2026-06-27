شوک بزرگ به توخل در جام جهانی با مصدومیت ستاره انگلیس

به گزارش ایلنا، به گزارش تفصیلی رسانه‌ها از اردوی سه‌شیرها، ریس جیمز که در دو مسابقه گذشته انگلیس برابر کرواسی و غنا در ترکیب اصلی به میدان رفته بود، به دلیل این آسیب‌دیدگی بدموقع حتی همراه با کاروان تیم به محل برگزاری مسابقه آخر مرحله گروهی سفر نکرده است. توماس توخل با تأیید این خبر در کنفرانس خبری اعلام کرد که این بازیکن تحت یک برنامه ریکاوری فشرده قرار دارد و کادر فنی امیدوار است او در مراحل بعدی تورنمنت شرایط بازی را به دست آورد.

بحران شدید در جناح راست؛ دست خالی سرمربی آلمانی

مصدومیت جیمز در شرایطی رخ داد که توماس توخل پیش از این تینو لیورامنتو، مدافع نیوکاسل را هم به دلیل آسیب‌دیدگی ساق پا از دست داده بود و از طرفی نام ترنت الکساندر-آرنولد را هم در لیست نهایی خود قرار نداده بود. سرمربی انگلیس برای حل این بحران، ترِوُه چالوبا، مدافع میانی الاصل را به اردو فراخوانده است تا بتواند از جارل کوانسا (مدافع لورکوزن) یا ازری کونسا در پست دفاع راست استفاده کند. توخل در این باره گفت:

«ایده ما از دعوت ترِوُه چالوبا این بود که دستمان برای بازی گرفتن از جارل کوانسا در پست دفاع راست باز شود. من بازی‌های بسیار خوبی از او در لیورپول دیدم. او در لورکوزن هم در سیستم سه دفاعه بازی کرده که تفاوت چندانی با این پست ندارد. ما دجِد اسپنس را هم داریم؛ هرچند هیچ‌کس نمی‌توانست چنین وضعیتی را پیش‌بینی کند.»

شایان ذکر است که اسپنس در تقابل با غنا در ترکیب اصلی حضور داشت اما به جای نیکو اورایلی که در آن مسابقه استراحت می‌کرد، در جناح چپ خط دفاعی به کار گرفته شد.

چراغ سبز به رایس و اندرسون؛ نگرانی‌ها برطرف شد

در کنار خبر تلخ مصدومیت جیمز، شایعاتی مبنی بر احتمال غیبت دکلان رایس و الیوت اندرسون نیز به گوش می‌رسید. رایس در اواخر بازی با غنا دچار آسیب‌دیدگی شده بود و با بانداژ سنگین پای خود دیده شد و اندرسون نیز با گرفتگی عضلانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. با این حال، توخل با رد شایعات غیبت آن‌ها اعلام کرد:

«دکلان رایس و الیوت اندرسون امروز با ما تمرین کردند. آن‌ها بعد از بازی مشکلات جزیی داشتند اما در حال حاضر به جز ریس جیمز، همه بازیکنان در اختیار تیم هستند و فردا تصمیم نهایی را درباره ترکیب خواهیم گرفت.»

ماموریت نهایی؛ لزوم کسب نتیجه برابر پاناما

سه‌شیرها برای قطعی کردن حضور خود در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی الزامی به شکست دادن پاناما ندارند، اما کسب ۳ امتیاز این بازی پس از تساوی ناامیدکننده اواسط هفته، علاوه بر بازگرداندن آرامش، صدرنشینی انگلیس در گروه را قطعی می‌کند؛ اتفاقی که در صورت رخ دادن، احتمالاً نبردی جذاب را میان انگلیس و سنگال (که روز جمعه عراق را در هم کوبید) در دور حذفی رقم خواهد زد.

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