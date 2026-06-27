اعترافات هانس کرانکل درباره «بازی شرم» در جام جهانی ۱۹۸۲
هانس کرانکل، مهاجم پیشین اتریش، در آستانه دیدار دوباره تیم ملی کشورش با الجزایر، به یادآوری یکی از جنجالیترین بازیهای تاریخ جام جهانی پرداخته و از عدم احساس نیازی به عذرخواهی صحبت کرده است.
به گزارش ایلنا، این بازی که در سال ۱۹۸۲ و در مرحله گروهی جام جهانی برگزار شد، به دلیل توافق دو تیم آلمان غربی و اتریش در نیمه دوم، به عنوان «بازی شرم» شناخته میشود. در آن دیدار، آلمان با نتیجه ۱-۰ پیروز شد و این نتیجه به حذف الجزایر منجر شد. کرانکل در حال حاضر به عنوان کارشناس در تلویزیون اتریش فعالیت میکند و به یادآوری آن شب خاص پرداخته است.
کرانکل با اشاره به آن بازی گفت: «در آغاز بازی هیچکس انتظار نداشت که ناگهان از تمام توان خود دست بکشیم، اما در نهایت دیگر تمایلی به تلاش بیشتر نداشتیم. آلمانها باید میبردند، اما آنها هم در بهترین شرایط نبودند و احساس ترس میکردند.» او همچنین افزود: «اگر فرصتی برای گلزنی داشتم، حتماً اقدام میکردم و آلمان به خانه برمیگشت.»
او در ادامه به صحبتهای پل برایتنر، بازیکن آلمان، اشاره کرد که پس از نیمه اول به آنها گفت: «شما که نمیخواهید گل تساوی بزنید، ما موفق شدیم و شما هم موفق شدید.» کرانکل تأکید کرد که هیچ دلیلی برای عذرخواهی وجود ندارد و گفت: «ما واقعاً تلاش کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این نتیجه برای همه مناسب است.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «باید به خودمان نگاه کنیم. هیچ چیزی قبل از بازی بین دو کشور تنظیم نشده بود و این مهمترین نکته است.» این بازی هنوز هم در یادها باقی مانده و الجزایریها آن را فراموش نکردهاند.