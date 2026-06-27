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پیام قلعه‌نویی در نشست خبری به بازیکنان تیم ملی

پیام قلعه‌نویی در نشست خبری به بازیکنان تیم ملی
کد خبر : 1804943
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سرمربی تیم ملی پس از حضور در نشست خبری بازی برابر مصر، در رختکن از بازیکنان تیم تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی پس از شرکت در کنفرانس خبری ضمن خسته نباشید به بازیکنان تیمش گفت: به تک تک شما افتخار می‌کنم. امروز عملکرد بسیار خوبی داشتید و تا آخرین لحظه برای کشور جنگیدید.  هر اتفاقی که فردا رقم بخورد، حکمت خداست و باید تک تک ما راضی به رضای خدا باشیم.

او از بازیکنان بزرگتر تیم خواست، با دادن روحیه به بازیکنان جوان‌تر، به فکر بازی احتمالی مرحله بعد باشند.

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