به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی پس از شرکت در کنفرانس خبری ضمن خسته نباشید به بازیکنان تیمش گفت: به تک تک شما افتخار می‌کنم. امروز عملکرد بسیار خوبی داشتید و تا آخرین لحظه برای کشور جنگیدید. هر اتفاقی که فردا رقم بخورد، حکمت خداست و باید تک تک ما راضی به رضای خدا باشیم.

او از بازیکنان بزرگتر تیم خواست، با دادن روحیه به بازیکنان جوان‌تر، به فکر بازی احتمالی مرحله بعد باشند.

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