به گزارش ایلنا، مهدی طارمی پس از پایان دیدار تیم ملی ایران در میکسدزون، پیش از پاسخ به پرسش خبرنگاران، صحبت‌های خود را با انتقاد از شرایط برگزاری رقابت‌ها آغاز کرد. او معتقد بود مشکلات لجستیکی و محدودیت‌هایی که کاروان ایران با آن روبه‌رو شده، تأثیر مستقیمی بر عملکرد تیم ملی گذاشته است.

سوالات و پاسخ‌های مهدی طارمی پس از دیدار ایران مقابل مصر را مشاهده می‌‌کنید:

- ابتدا درباره پایان دراماتیک بازی و احساسی که بعد از این مسابقه داشتید صحبت کنید.

متاسفانه من احساس ناراحتی می‌کنم اما ما امید داریم. انسان همیشه امید دارد و ما بعد از بازی در رختکن انرژی خوبی داشتیم. باید ببینیم چه خواهد شد، مشتاقانه منتظر بازی‌های بعدی هستیم تا ببینیم چه خواهد شد.

- بعد از این بازی دوباره باید به تیخوانا برگردید. شرایط این سفر و مشکلاتی که از ابتدا مطرح کرده بودید را چطور ارزیابی می‌کنید؟

آره باید برگردیم. ما از اول جام از این چیزها شاکی بودیم. این جام جهانی فاجعه‌بار است، فاجعه‌بارترین. فیفا باید هر مشکلی را که وجود دارد، حل کنند. اما متاسفانه نتوانستند از همان ابتدا چیزی را حل کنند. اینفانتینو به محل تمرین ما آمد و گفت این تازه آغاز کار است و ما مشکل را حل می‌کنیم اما فردا پایان مرحله گروهی است. ما مدیران خود را اینجا نداریم چون آنها ویزا ندارند. چطور ممکن است که ما همیشه اینطور به تیخوانا سفر کنیم؟ ما عاشق مردم مکزیک هستیم، ما عاشق تیخوانا هستیم، آنها خیلی خوب هستند، آنها مردم فروتنی هستند و ما آنها را دوست داریم اما به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای این درست نیست.

- بعد از دیدن صحنه‌های بازی و اتفاقات دقایق پایانی، حسرت از دست رفتن پیروزی را دارید؟

این مربوط به فوتبال است. مطمئنا، اما ما از بیرون فوتبال شکایت داریم چون جزییات در فوتبال مهم هستند. همانطور که می‌دانید ریکاوری چیز مهمی است و جزییات کوچک روی فوتبال تاثیر می‌گذارند. بله، ما فقط امیدواریم. همانطور که گفتم انرژی خوبی در رختکن داشته باشیم و مشتاقانه منتظریم و ببینیم فردا برای بازی‌ها چه اتفاقی می‌افتد.

- با توجه به شرایط گروه، فکر می‌کنید هنوز شانس صعود دارید؟

متاسف نیستم. هیچ پیشگویی در مورد بازی‌ها وجود ندارد، زیرا ما در طول ۹۰ دقیقه تمام تلاش خود را کردیم. با توجه به شرایطی که تا الان داشتیم به خودمان افتخار می‌کنم و اگر اتفاقی بیفتد مسئولیتش با من است زیرا پنالتی از دست دادم و اگر از مرحله گروهی صعود کردیم، خدا را شکر.

- احساس می‌کنید شرایط بیرونی و مسائل خارج از زمین کار را برای شما سخت‌تر کرده است؟

اینجا باید با همه چیز بجنگیم. نمی‌دانم آنها می‌خواهند یا نه اما از دیدگاه خودمان که نگاه می‌کنیم بله آنها این را دوست دارند. فکر می‌کنم چطور ممکن است ۹۰ دقیقه با استرس زیادی بازی کنیم، کلی فشار روی دوشمان است. بعد باید دوباره برگردیم به تیخوانا.

تصور کنید فردا از مرحله گروهی صعود کنیم. شانس با ما یار است و از مرحله گروهی عبور می‌کنیم اما هیچ ریکاوری نداریم. چطور ممکن است؟

- آیا با وجود این مشکلات ناامید شده‌اید؟

نه ما تمام تلاشمان را می‌کنیم، همیشه. ما برای مردم خودمان بازی می‌کنیم، ما می‌خواهیم شادی را به ارمغان بیاوریم. ما می‌خواهیم پیام صلح را برای مردم ایران، خارج از ایران، برای فیفا و برای همه بفرستیم. اما در مورد دیگران که بعید است مشکل ما را حل کنند هیچ چیزی وجود ندارد. فیفا؟ آمریکا؟ چه کسی؟ نمی‌دانم. فقط یک اسم بیاورید.

- درباره نقش اینفانتینو و وعده‌هایی که برای حل مشکلات داده شد چه نظری دارید؟

همانطور که گفتم اینفانتینو در اولین بازی آمد و گفت که ما همه مشکلات را اینجا حل خواهیم کرد. اما در واقع هیچ کاری نکرد. تدارکات ما اینجا نیست. رسانه‌های ما اینجا نیستند؟ چک کنید. نه رسانه و نه کیت من و نه نایب‌رئیس و نه رئیس فدراسیون.

- با وجود همه این شرایط، درباره عملکرد تیم ملی در زمین چه نظری دارید؟

ما خیلی خوب بازی می‌کنیم، فکر می‌کنم ۹۰ دقیقه جنگیدیم. این به نظرم بی‌نظیر است. بله با جزییات کوچک نتوانستیم بازی را ببریم اما ما اینجا ایستاده‌ایم. ما اینجا هستیم و می‌خواهیم خودمان را نشان دهیم. می‌خواهیم شادی را به مردم هدیه کنیم، همانطور که گفتم. اما منظورم این است که جزییات کوچک روی بازی‌ها تاثیر می‌گذارند و این مهم است. ریکاوری مهم است. ذهن آرام مهم است، اما اینجا آن را نداریم.

- آیا حواشی مربوط به نامگذاری بازی امروز روی تمرکز تیم تاثیر گذاشت؟

ما در دین خودمان این را نمی‌پذیریم اما به همه این افراد احترام می‌گذاریم.

این نظر خودشان است. به ما مربوط نیست. ما اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم و به همه احترام می‌گذاریم.

- درباره فضای رختکن و ارتباط بازیکنان با یکدیگر چه صحبتی دارید؟ مخصوصاً بعد از انتشار صحبت‌های شما در رختکن.

ما بی‌صبرانه منتظر ادامه مسیر هستیم. ما درونمان انرژی خوبی داریم. اما باید درباره اتفاق‌های بیرون صحبت کنیم. ما باید این را کنار بگذاریم چون نمی‌توانیم همیشه آن را پیش خودمان نگه داریم. بعضی‌ها از ما خوششان نمی‌آید اما فکر می‌کنم این درست نیست. ما انرژی مثبت و خوبی در خودمان داریم و خواهیم دید فردا چه خواهد شد.

- صعود به مرحله بعدی جام جهانی چه معنایی برای شما خواهد داشت؟

دوست من، در واقع اینجاییم تا تاریخمان را به حقیقت تبدیل کنیم. بدان که دنبالش هستیم و ما همه کار برایش کردیم. دیگر نمی‌دانم چه باید بگویم. اگر رویایمان به حقیقت تبدیل شد خدا را شکر و اگر نه، فکر می‌کنم به عملکرد خودمان افتخار می‌کنیم.

- پیام شما بعد از این مسابقات و اتفاقات اخیر چیست؟

فیفا تمام تلاشش را می‌کند. ما می‌دانیم که آنها هم مشکلاتی دارند. آنها همانطور که می‌دانید نمی‌توانند همه چیز را حل کنند اما فوتبال نباید بخشی از سیاست باشد. ما دنبال همین هستیم و این پیامی است که می‌خواهیم به جا بگذاریم.

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