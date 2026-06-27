مسیر آرژانتین در جام جهانی: حریفان احتمالی در مراحل حذفی

به گزارش ایلنا، آرژانتین پس از صعود به عنوان تیم اول گروه، در آخرین بازی گروهی خود روز شنبه به مصاف اردن خواهد رفت. با این حال، حریف خود در مرحله بعد را شناخته است. پس از شکست اروگوئه مقابل اسپانیا، کیپ‌ورد با تساوی بدون گل برابر عربستان سعودی به عنوان تیم دوم گروه خود انتخاب شد و حالا باید با آرژانتین دیدار کند.

این بازی روز جمعه ۳ تیرماه در استادیوم هارد راک میامی برگزار خواهد شد و برنده به مرحله یک‌چهارم نهایی خواهد رسید که در تاریخ ۷ تیرماه در آتلانتا برگزار می‌شود. حضور آرژانتین در این بخش از جدول حذفی نکته مثبتی به شمار می‌آید، چرا که این تیم در سمت مقابل فرانسه، اسپانیا، آلمان و هلند قرار دارد و به نظر می‌رسد مسیر آسان‌تری برای پیشرفت داشته باشد.

اگر آرژانتین موفق به شکست کیپ‌ورد شود، در مرحله بعدی با برنده دیدار استرالیا و مصر روبرو خواهد شد که هر دو تیم قابل شکست به نظر می‌رسند. در صورت رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهایی، آرژانتین ممکن است با کلمبیا یا پرتغال روبرو شود که هرچند حریفان سختی هستند، اما با توجه به شرایط، قابل شکست خواهند بود.

آرژانتین در صورت پیشرفت، در مرحله یک‌هشتم نهایی در تاریخ ۷ تیرماه در آتلانتا بازی خواهد کرد و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز در تاریخ ۱۱ تیرماه در کانزاس سیتی به میدان خواهد رفت. همچنین، نیمه‌نهایی این تیم در تاریخ ۱۵ تیرماه در آتلانتا و فینال در تاریخ ۱۹ تیرماه در نیویورک برگزار خواهد شد.

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