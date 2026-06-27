پیام جالب تیم ملی پس از بازی با مصر:
برخی با هر راهی امتیاز میگیرند اما احترام را نه
بیانیه سراسر احساسی یوزها از رختکن سیاتل، با به چالش کشیدن صعودهای ناپاک، مرزهای شرافت و بازی جوانمردانه را در تاریخ جام جهانی جابهجا کرد.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان فوتبال ایران پس از حوادث جنجالی و دراماتیک نبرد آخر گروهی، با صدور بیانیهای فوقالعاده احساسی و تند از رختکن ورزشگاه سیاتل، با زدن طعنههایی سنگین به رفتار رقبا، پایبندی ابدی خود را به مفهوم واقعی بازی جوانمردانه (FAIR PLAY) به رخ جهانیان کشیدند.
پیام تیم ایران از رختکن سیاتل به دنیای فوتبال برای اجرای FAIR PLAY:
از ایران آمدهایم… از سرزمینی که هزاران سال، شرافت را بالاتر از پیروزی دانسته است.
برای ما، فوتبال فقط رقابت برای نتیجه نیست؛ آزمونی است برای شخصیت.
شاید بتوان با هر راهی امتیاز گرفت، اما احترام را نه. شاید بتوان از یک گروه صعود کرد، اما از قضاوت تاریخ، تنها با جوانمردی میتوان سربلند عبور کرد.
Fair Play یک بند از قوانین فوتبال نیست؛ روح فوتبال است.
سپاس، سیاتل… برای مهماننوازیات.
و سپاس از همه ایرانیان… که قلب، صدا و تمام وجودشان را برای ایران به میدان آوردند. ایران، همیشه سربلند.