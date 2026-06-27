به گزارش ایلنا، رسانه‌ها به ویژه بر روی این پایان تلخ برای ایران تمرکز کرده‌اند. روزنامه اسپانیایی مارکا با تیتر «VAR، فرعون‌ها را نجات داد و ایران را در بلاتکلیفی گذاشت» به این موضوع پرداخت. همچنین روزنامه آس از زاویه مصری‌ها به این موضوع نگاه کرد و نوشت: «مصر با رنج تاریخی می‌سازد».

موندودپورتیو نیز بر دراماتیک بودن این بازی تأکید کرد و نوشت: «مصر با رنج برای قرار گرفتن در جایگاه دوم، پایان تلخی برای ایران رقم زد». این روزنامه اشاره کرد که ایرانی‌ها در دقایق پایانی فشار زیادی آوردند، دو بار به تیرک دروازه زدند و حتی گلی زدند که می‌توانست سرنوشت گروه را تغییر دهد، اما این گل به دلیل آفسایدی بسیار نزدیک رد شد.

همچنین روزنامه آتلتیک این پایان را «وحشیانه» توصیف کرد و تأکیک کرد که گل ممکن ایران قبل از تأیید صعود مصر به مرحله حذفی، توسط VAR مردود اعلام شد.

روزنامه آرژانتینی الی نیز به این نتیجه اشاره کرد که این تساوی ممکن است به تقابل ایران با آرژانتین در مرحله حذفی منجر شود، چرا که این نتیجه، مصری‌ها را در مسیر استرالیا قرار داد و ایرانی‌ها حالا به نتایج دیگر تیم‌ها برای صعود به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم وابسته هستند.

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