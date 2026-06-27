دلیل تفاوت تندیس برترین رامین رضاییان با لیونل مسی! (عکس)
فیفا در جریان جام جهانی ۲۰۲۶، برای بازیکنان مسلمانی که عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست میآورند، شیوه متفاوتی را در مراسم اهدای جایزه در نظر گرفته است.
به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک، فدراسیون جهانی فوتبال تغییراتی را در روند اهدای جایزه «بهترین بازیکن مسابقه» (Player of the Match) اعمال کرده که توجه رسانههای بینالمللی را به خود جلب کرده است.
در این دوره، اسپانسر اصلی جایزه یکی از برندهای تولیدکننده نوشیدنیهای الکلی است و در شرایط معمول، بازیکن برگزیده پس از دریافت جام، مقابل بکدراپی که لوگوی این برند روی آن درج شده، عکس یادگاری میگیرد؛ تصاویری که از طریق رسانهها و صفحات رسمی جام جهانی منتشر میشوند.
با این حال، فیفا برای بازیکنان مسلمان رویه متفاوتی در پیش گرفته است. در این موارد، تمامی نشانههای تبلیغاتی مربوط به اسپانسر حذف میشود و به جای آن، تنها عنوان «Superior Player of the Match» به همراه نشان رسمی جام جهانی روی پسزمینه دیده میشود. در مقابل، مراسم اهدای جایزه سایر بازیکنان همچنان با برندینگ کامل اسپانسر برگزار میشود.
این اقدام در راستای احترام به باورهای دینی بازیکنان مسلمان صورت گرفته است؛ چرا که مصرف و تبلیغ نوشیدنیهای الکلی در آموزههای اسلامی ممنوع است و قرار گرفتن این بازیکنان در کنار نمادهای تبلیغاتی مرتبط با الکل میتواند با اعتقادات مذهبی آنان در تضاد باشد.
بر همین اساس، فیفا تصمیم گرفته است در مراسم اهدای این جایزه برای بازیکنان مسلمان، از نمایش هرگونه تبلیغ مرتبط با اسپانسر الکلی خودداری کند؛ اقدامی که از سوی برخی رسانهها به عنوان نشانهای از توجه این نهاد به تنوع فرهنگی و مذهبی در بزرگترین رویداد فوتبال جهان ارزیابی شده است.
این تغییر تاکنون برای چندین بازیکن مسلمان حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ اجرا شده است؛ از جمله رامین رضاییان از ایران، امام عاشور از مصر، اسماعیل صیباری از مراکش، علی علوان از اردن، مشعل برشام و محمود ابو ندی از قطر، یان دیوماند از ساحل عاج، اسماعیل کونه از کانادا و یوهان مانزامبی از سوئیس.
در تمامی این موارد، تصاویر رسمی منتشرشده از مراسم اهدای جایزه بدون تبلیغات مرتبط با نوشیدنیهای الکلی ثبت شده و تنها هویت بصری رسمی فیفا در پسزمینه دیده میشود.