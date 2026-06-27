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پیام احساسی سردار آزمون پس از تساوی ایران مقابل مصر

پیام احساسی سردار آزمون پس از تساوی ایران مقابل مصر
کد خبر : 1804898
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سردار آزمون، مهاجم ملی‌پوش کشورمان، با انتشار یک استوری احساسی دیگر در صفحه شخصی خود، ضمن ابراز وفاداری و همدردی عمیق با هواداران فوتبال، از تلاش غیرتمندانه هم‌تیمی‌هایش در جریان بازی نفس‌گیر مقابل مصر قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، مهاجم باسابقه تیم ملی که همچنان تحت تأثیر اتفاقات تلخ و جنجالی مسابقه اخیر قرار دارد، با لحنی دلی و صمیمانه خطاب به مردم و هم‌تیمی‌هایش نوشت: «حال من از همه ی شماها بدتره ... دمتون گرم احساس کردم داخل زمینم».

آزمون، با تگ کردن صفحه رسمی تیم ملی فوتبال ایران نشان داد که با تمام وجود در کنار سایر بازیکنان ایستاده است. او تأکید کرد که تماشای جنگندگی و غیرت ملی‌پوشان در مستطیل سبز به او این حس را داده که انگار خودش پا به توپ در زمین مسابقه حضور داشته است؛ پیامی که به خوبی اتحاد، رفاقت و البته حسرت بزرگ جاری در اردوی یوزها را به تصویر می‌کشد.

پیام احساسی سردار آزمون پس از تساوی ایران مقابل مصر

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