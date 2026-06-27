پایان کار اوسمار در پرسپولیس: سرمربی جدید مشخص شد
اوسمار ویرا نیمکت پرسپولیس را به زودی ترک میکند و قرار است سرمربی جدید سرخپوشان معرفی شد.
به گزارش ایلنا، پس از شکست پرسپولیس مقابل چادرملو در دیدار پلیآف کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲، همکاری اوسمار ویرا با سرخپوشان به پایان رسید و مدیران باشگاه تصمیم به ایجاد تغییر روی نیمکت این تیم گرفتند.
بر اساس پیگیریها، مدیران باشگاه پرسپولیس تصمیم نهایی خود را برای پایان همکاری با اوسمار گرفتهاند و این سرمربی پس از ناکامی در کسب سهمیه آسیایی از سمت خود برکنار خواهد شد.
در همین راستا، مذاکرات باشگاه با دراگان اسکوچیچ آغاز شده و طرفین در حال انجام مراحل نهایی توافق هستند. در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، اسکوچیچ بهزودی به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس معرفی خواهد شد.
اسکوچیچ که سابقه هدایت تیم ملی ایران و همچنین تراکتور را در کارنامه دارد، گزینه اصلی مدیران پرسپولیس برای هدایت این تیم در فصل آینده محسوب میشود و انتظار میرود پس از نهایی شدن توافقات، به صورت رسمی جانشین اوسمار ویرا شود.