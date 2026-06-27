چشم ایران به اورونوف، سرگیف، آشورماتوف و البته آقای کاناوارو!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسیر صعود ایران پس از تساوی مقابل مصر به اما و اگرهای جدول تیم‌های سوم گره خورده و حالا نگاه بخشی از فوتبال ایران به دیداری دوخته شده که نفرات تاثیرگذار بخش مهم آن برای تیم ملی، سابقه‌ای درخشان در لیگ برتر ایران دارند.

ازبکستان با چهره‌هایی آشنا برای فوتبال ایران وارد این مسابقه می‌شود؛ اوستون اورونوف و ایگور سرگیف، دو بازیکن پرسپولیس، در کنار رستم آشورماتوف مدافع استقلال، حالا می‌توانند با گرفتن امتیاز از کنگو، یکی از رقبای احتمالی ایران در جدول تیم‌های سوم را متوقف کنند.

البته این مسابقه برای کنگو جنبه مرگ و زندگی دارد؛ تیم آفریقایی تنها در صورت پیروزی می‌تواند شانس جدی صعود داشته باشد و تقابل با تیمی که طی دو بازی ابتدایی خود با شکست‌های پرگل مقابل پرتغال و کلمبیا کار را به پایان رسانده، این امیدواری را برای این تیم تک امتیازی بیشتر می‌کند تا با چهار امتیاز در فهرست اصلی صعود قرار گیرد.

با این حال نمایش قابل توجهی که ستاره‌های ازبک شاغل در ایران یعنی اوستون اورونوف و ایگور سرگیف در کنار رستم آشورماتوف در قلب دفاعی استقلال به جا گذاشته‌اند و البته با در نظر گرفتن ستاره اصلی این تیم یعنی عبدالقادر خوسانوف که در منچسترسیتی حضور دارد، امید ایران را از این جهت افزایش می‌دهد. روی نیمکت ازبکستان نیز یک نام بزرگ دیده می‌شود؛ فابیو کاناوارو، کاپیتان قهرمان جهان در سال ۲۰۰۶، که تلاش کرده پس از دو شکست سنگین، فشار روانی را از تیمش بردارد و از آخرین بازی مرحله گروهی یک پایان آبرومندانه بسازد.

ازبکستان شاید دیگر بخت زیادی برای صعود نداشته باشد، اما اگر مقابل کنگو نتیجه بگیرد، در فوتبال ایران به تیمی محبوب تبدیل خواهد شد؛ تیمی که با ستاره‌های شاغل در پرسپولیس و استقلال، می‌تواند ناخواسته یکی از گره‌های مسیر صعود ایران را باز کند.

دیدار ازبکستان مقابل کنگو ساعت 3 بامداد امشب برگزار خواهد شد و باید دید کار ایران به این بازی کشیده خواهد شد یا خیر.

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