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قلعه‌نویی: به حق خود نرسیدیم/ شاید خدا من را می‌آزماید

قلعه‌نویی: به حق خود نرسیدیم/ شاید خدا من را می‌آزماید
کد خبر : 1804868
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امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی ایران، پس از بازی مقابل مصر ضمن ابراز ناراحتی از عدم کسب نتیجه پیروزی،

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیر قلعه نویی پس از تساوی یک - یک تیم ملی ایران مقابل مصر در دور سوم بازی های گروهG جام جهانی 2026 گفت: اجازه دهید من به کشورم، به ملتم و این تیم افتخار کنم. بازی بسیار زیبایی بود و همه مثل من لذت بردند. شانس های زیادی داشتیم و می توانستیم برنده شویم. با یک موقعیت یک گل خوردیم و 10 موقعیت را نزدیم. گل آفسایدی هم که داشتیم می گویند 5 سانتی متر در آفساید بودند.

سرمربی تیم ملی ایران افزود: مصر تیم بسیار بزرگی است و برای این تیم آرزوی موفقیت می‌کنم. عدالت فوتبال با تمام مشکلاتی که ما داشتیم برای ما انجام نشد.

قلعه نویی ادامه داد: این هم شاید یک آزمایش است که شاید خدا من را دارد آزمایش می کند. من به تیمم اعتقاد دارم. تیمم در فاز هجومی تیم بسیار کامل است. منتظرم ببینیم تا فردا چه اتفاقاتی رقم می‌خورد. از تمام هواداران ایران در داخل و خارج اطز استادیوم تشکر می‌کنم.

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