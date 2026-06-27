شب بزرگ فوتبال ایران برای حضور در مرحله حذفی
در انتظار سه بازی سرنوشتساز؛ صعود ایران در دست کیروش و کاناوارو!
تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان دیدارهای خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، با ۳ امتیاز و تفاضل گل صفر فعلاً در میان تیمهای سومِ مدعی صعود قرار دارد؛ اما صعود شاگردان امیر قلعهنویی هنوز قطعی نشده و سرنوشت ایران به نتایج گروههای پایانی گره خورده است.
به گزارش ایلنا، در فرمت جدید جام جهانی، از میان ۱۲ تیم سوم، ۸ تیم برتر راهی مرحله یکشانزدهم نهایی میشوند. ایران اکنون در محدوده صعود قرار دارد، اما چند تیم از گروههای J، K و L هنوز میتوانند جایگاه ایران را تهدید کنند.
مهمترین بازی برای ایران در گروه J، دیدار الجزایر و اتریش است. اگر الجزایر امتیاز بگیرد، از ایران عبور میکند؛ اما شکست این تیم میتواند یکی از مسیرهای مهم صعود ایران را باز نگه دارد.
در گروه K نیز نتیجه دیدار کنگو و ازبکستان اهمیت زیادی دارد. مساوی این مسابقه یا برد یکی از دو تیم با اختلاف کم، بهترین حالت برای ایران است؛ چرا که اجازه نمیدهد هر دو تیم همزمان از ایران عبور کنند.
اما شاید حساسترین مسابقه برای ایران، بازی کرواسی و غنا در گروه L باشد. کرواسی با امتیاز فعلیاش یکی از تهدیدهای جدی ایران است و در صورت کسب امتیاز از غنا، بالاتر از ایران قرار میگیرد. در مقابل، پیروزی غنا میتواند کرواسی را پشت سر ایران نگه دارد و شانس صعود تیم ملی را افزایش دهد.
با این شرایط، بهترین سناریو برای ایران شکست الجزایر برابر اتریش، توقف کنگو و ازبکستان و شکست کرواسی مقابل غناست. در چنین حالتی، مسیر صعود ایران تا حد زیادی هموار خواهد شد.
با وجود این، ایران همچنان شانس قابل توجهی برای صعود دارد؛ چرا که تفاضل گل صفر این تیم نسبت به بسیاری از رقبای سهامتیازی شرایط بهتری ایجاد کرده است. حالا تیم ملی باید منتظر پایان دیدارهای گروهی بماند؛ جایی که هر گل در بازیهای باقیمانده میتواند سرنوشت آخرین بلیتهای مرحله حذفی را تغییر دهد.
ایران امیدوار به این نتایج است: