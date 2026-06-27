انتقاد سردار آزمون به اتاق VAR بازی ایران و مصر (عکس)

به گزارش ایلنا، سردار آزمون نتوانست ناامیدی و عصبانیت خود را از دزدیده شدن پیروزی ثانیه‌های پایانی ایران پنهان کند. مهاجم ملی‌پوش کشورمان با پس‌زمینه‌ای کاملاً سیاه و استفاده از شکلک قلب شکسته، به صراحت نوشت: «لعنت بهت var».

این واکنش تند آزمون به خوبی نشان‌دهنده جو ملتهب و حسرت بزرگ بازیکنان ایران در رختکن است؛ چرا که این گل مردود شده می‌توانست بدون هیچ اما و اگری، صعود مستقیم و بی‌دردسر شاگردان قلعه‌نویی را به مرحله حذفی جام جهانی امضا کند، اما مانیتورهای اتاق داوری رویای شیرین ایرانی‌ها را در آخرین لحظات پرپر کردند.

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