خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد سردار آزمون به اتاق VAR بازی ایران و مصر (عکس)

انتقاد سردار آزمون به اتاق VAR بازی ایران و مصر (عکس)
کد خبر : 1804863
لینک کوتاه کپی شد.

سردار آزمون، پس از مردود شدن دراماتیک و جنجالی گل دقیقه ۹۳ یوزها برابر مصر توسط کمک داور ویدئویی، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود، ناراحتی عمیقش را به این تصمیم ویران‌کننده نشان داد.

به گزارش ایلنا، سردار آزمون نتوانست ناامیدی و عصبانیت خود را از دزدیده شدن پیروزی ثانیه‌های پایانی ایران پنهان کند. مهاجم ملی‌پوش کشورمان با پس‌زمینه‌ای کاملاً سیاه و استفاده از شکلک قلب شکسته، به صراحت نوشت: «لعنت بهت var».

انتقاد سردار آزمون به اتاق VAR بازی ایران و مصر (عکس)

این واکنش تند آزمون به خوبی نشان‌دهنده جو ملتهب و حسرت بزرگ بازیکنان ایران در رختکن است؛ چرا که این گل مردود شده می‌توانست بدون هیچ اما و اگری، صعود مستقیم و بی‌دردسر شاگردان قلعه‌نویی را به مرحله حذفی جام جهانی امضا کند، اما مانیتورهای اتاق داوری رویای شیرین ایرانی‌ها را در آخرین لحظات پرپر کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی