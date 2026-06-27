انتقاد سردار آزمون به اتاق VAR بازی ایران و مصر (عکس)
سردار آزمون، پس از مردود شدن دراماتیک و جنجالی گل دقیقه ۹۳ یوزها برابر مصر توسط کمک داور ویدئویی، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود، ناراحتی عمیقش را به این تصمیم ویرانکننده نشان داد.
به گزارش ایلنا، سردار آزمون نتوانست ناامیدی و عصبانیت خود را از دزدیده شدن پیروزی ثانیههای پایانی ایران پنهان کند. مهاجم ملیپوش کشورمان با پسزمینهای کاملاً سیاه و استفاده از شکلک قلب شکسته، به صراحت نوشت: «لعنت بهت var».
این واکنش تند آزمون به خوبی نشاندهنده جو ملتهب و حسرت بزرگ بازیکنان ایران در رختکن است؛ چرا که این گل مردود شده میتوانست بدون هیچ اما و اگری، صعود مستقیم و بیدردسر شاگردان قلعهنویی را به مرحله حذفی جام جهانی امضا کند، اما مانیتورهای اتاق داوری رویای شیرین ایرانیها را در آخرین لحظات پرپر کردند.