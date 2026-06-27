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هشت سهمیه طلایی در انتظار تیم ملی

جدول سهمیه‌های صعود در جدول شانس سوم: ایران و اما و اگرها

جدول سهمیه‌های صعود در جدول شانس سوم: ایران و اما و اگرها
کد خبر : 1804860
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با نزدیک شدن به پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، حساس‌ترین رقابت مسابقات نه در صدر جدول‌ها، بلکه در جدول تیم‌های سوم جریان دارد؛ جایی که تنها هشت تیم از دوازده تیم سوم راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی می‌شوند و کوچک‌ترین اختلاف در تفاضل گل، گل زده یا حتی امتیاز انضباطی می‌تواند سرنوشت یک تیم را تغییر دهد.

به گزارش ایلنا، در حال حاضر، چهار تیم تقریباً خیال خود را از صعود راحت کرده‌اند:

* سوئد (۴ امتیاز)

* اکوادور (۴ امتیاز)

* بوسنی و هرزگوین (۴ امتیاز)

* پاراگوئه (۴ امتیاز)

این چهار تیم با توجه به پایان مسابقاتشان و شرایط سایر گروه‌ها، عملاً حضور خود در مرحله حذفی را قطعی کرده‌اند. 

ایران؛ امیدوار اما منتظر

ایران با سه تساوی و سه امتیاز، فعلاً در رتبه ششم جدول تیم‌های سوم قرار گرفته است؛ جایگاهی که در شرایط فعلی برای صعود کافی است، اما هنوز امنیت کامل ندارد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی حالا باید چشم‌انتظار نتایج گروه‌های J، K و L باشند؛ جایی که هنوز چند تیم شانس رسیدن به سه یا چهار امتیاز را دارند و می‌توانند جای ایران را بگیرند. در عین حال، تفاضل گل صفر ایران نسبت به بسیاری از رقبا وضعیت نسبتاً مناسبی ایجاد کرده است. 

خطر اصلی از کدام گروه‌ها می‌آید؟

بزرگ‌ترین تهدید برای ایران و سایر تیم‌های سوم از سه گروه پایانی مسابقات است. در گروه J، الجزایر سه امتیازی است و هنوز یک مسابقه پیش رو دارد؛ با کسب حتی یک امتیاز دیگر، تقریباً صعودش قطعی خواهد شد.

در گروه K، کنگو و ازبکستان هنوز شانس قرار گرفتن در رده سوم یا دوم را دارند و نتیجه دیدارهای پایانی می‌تواند جدول تیم‌های سوم را کاملاً تغییر دهد.

در گروه L نیز کرواسی سه امتیازی است و هنوز مسابقه آخر خود را برگزار نکرده؛ پیروزی یا حتی برخی نتایج مساوی می‌تواند جایگاه این تیم را در جدول تیم‌های سوم ارتقا دهد.

جدول تیم‌های سوم هنوز بسته نشده و چند مسابقه پایانی می‌تواند همه معادلات را تغییر دهد. اگرچه ایران فعلاً در محدوده صعود قرار دارد، اما تکلیف نهایی تنها پس از پایان رقابت‌های گروه‌های J، K و L مشخص خواهد شد. تا آن زمان، هر گل در هر مسابقه می‌تواند جایگاه تیم‌های سوم را جابه‌جا کند و سرنوشت آخرین بلیت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی را رقم بزند.

جدول سهمیه‌های صعود در جدول شانس سوم: ایران و اما و اگرها

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