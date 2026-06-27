جام جهانی ۲۰۲۶: پایان مرحله گروهی با ۶ دیدار حساس و تعیین تکلیف آخرین صعودکنندگان
مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز با برگزاری ۶ دیدار به پایان میرسد.
به گزارش ایلنا، مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز با برگزاری ۶ دیدار به پایان میرسد و تکلیف آخرین تیمهای راهیافته به مرحله حذفی مشخص خواهد شد؛ روزی که تیمهایی مانند آرژانتین، انگلیس، پرتغال و کرواسی برای تثبیت جایگاه خود یا صعود به دور بعد به میدان میروند.
در مهمترین دیدارهای امروز، پرتغال با کریستیانو رونالدو مقابل کلمبیا قرار میگیرد؛ مسابقهای که میتواند سرنوشت صدرنشینی گروه K را مشخص کند. کلمبیا با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و برای حفظ این جایگاه به یک تساوی نیاز دارد، در حالی که پرتغال برای رسیدن به صدر باید به پیروزی دست پیدا کند.
در گروه L نیز انگلیس و پاناما در ورزشگاه متلایف به مصاف هم میروند و همزمان کرواسی و غنا در فیلادلفیا رقابت خواهند کرد. انگلیس و غنا با ۴ امتیاز صدرنشین هستند و حتی در صورت شکست نیز شانس صعود به مرحله بعد را خواهند داشت، اما کرواسی برای اطمینان از حضور در مرحله حذفی نیازمند کسب نتیجه مناسب است.
در گروه J نیز آرژانتین که صعودش به مرحله بعد قطعی شده، برابر اردن قرار میگیرد. در سوی دیگر، الجزایر و اتریش دیداری سرنوشتساز برای کسب آخرین سهمیه صعود برگزار خواهند کرد؛ مسابقهای که میتواند معادلات این گروه را تغییر دهد.
برنامه دیدارهای امروز جام جهانی ۲۰۲۶ به وقت ایران:
یکشنبه ۷ تیر، ساعت ۰۰:۳۰
پاناما - انگلیس
ورزشگاه: متلایف، نیوجرسی
یکشنبه ۷ تیر، ساعت ۰۰:۳۰
کرواسی - غنا
ورزشگاه: لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا
یکشنبه ۷ تیر، ساعت ۰۳:۰۰
کلمبیا - پرتغال
ورزشگاه: هاردراک، میامی
یکشنبه ۷ تیر، ساعت ۰۳:۰۰
جمهوری دموکراتیک کنگو - ازبکستان
ورزشگاه: مرسدس بنز، آتلانتا
یکشنبه ۷ تیر، ساعت ۰۵:۳۰
الجزایر - اتریش
ورزشگاه: کانزاسسیتی
یکشنبه ۷ تیر، ساعت ۰۵:۳۰
اردن - آرژانتین
ورزشگاه: دالاس
با پایان این مسابقات، چهره کامل تیمهای صعودکننده به مرحله حذفی مشخص میشود و مسیر مدعیان اصلی جام جهانی برای ادامه رقابتها شکل نهایی به خود خواهد گرفت.