چالش جدید کریستیانو در سرزمین مسی در دیدار کلمبیا و پرتغال

به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال با ۴ امتیاز در گروه K، برای صدرنشینی به پیروزی در برابر کلمبیا نیاز دارد. این در حالی است که کلمبیا با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تنها به تساوی در این دیدار نیاز دارد. این دو تیم هرگز در تاریخ جام جهانی به مصاف هم نرفته‌اند و برنده این دیدار به مرحله یک‌هشتم نهایی خواهد رفت.

استادیوم هارد راک، محل برگزاری این مسابقه، به خاطر یادآوری شکست کلمبیا در فینال کوپا آمه‌ریکا ۲۰۲۴ برابر آرژانتین، فضایی خاص خواهد داشت. همچنین، انتظار می‌رود که تماشاگران کلمبیایی در این دیدار حضور پررنگی داشته باشند.

در تیم پرتغال، وضعیت برناردو سیلوا، بازیکن جدید رئال مادرید، مورد توجه است. او پس از انتقادات از عملکرد تیم در دیدار ابتدایی، به دلیل عدم درخشش در بازی با ازبکستان، از ترکیب خارج شد. حال باید دید آیا سرمربی پرتغال، روبرتو مارتینز، به او دوباره اعتماد خواهد کرد یا خیر.

کلمبیا با دو پیروزی اخیر خود، روحیه بالایی دارد و در تلاش است تا برای دومین بار در تاریخ خود، مرحله گروهی را با پیروزی کامل به پایان برساند. نستور لورنزو، سرمربی کلمبیا، به بازیکنانش یک روز استراحت داده و تمرینات برای این دیدار را از روز گذشته آغاز کرده است.

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