پایان کار بیلسا در تیم اروگوئه با جنجال در نشست خبری

به گزارش ایلنا، بیلسا در اظهاراتی صریح گفت: «اگر از من بپرسید که چگونه یادم خواهد شد، باید بگویم که فراموش خواهم شد.» او ادامه داد: «هیچ چیزی برای فوتبال اوروگوئه به جا نخواهم گذاشت. تمام تلاش‌های یک مربی که سه سال کار کرده، اگر نتیجه نگیرد، بی‌معناست. کسب مقام چهارم در مرحله مقدماتی و مقام سوم در کوپا آمه‌ریکا هیچ فایده‌ای نداشت و نیازی به توضیح درباره این عملکرد نیست.»

بیلسا در حالی که به نظر می‌رسید تحت فشار است، گفت: «سوالات شما برای پاسخ من نیستند، بلکه سعی دارند تمام ناامیدی ناشی از حذف را بر دوش من بگذارند.» او با ابراز تأسف از کسب تنها ۲ امتیاز با وجود بازیکنان باکیفیت، افزود: «با وجود تلاش و فداکاری، نتوانستم به هدفمان برسیم.»

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات بیلسا انتخاب فرناندو موسلرا به عنوان دروازه‌بان اصلی بود، در حالی که او به دور از بهترین فرم خود بود. بیلسا در این باره گفت: «این تصمیم به دقت گرفته شد. او سال فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته و بازیکنی با شخصیت قوی است.» همچنین درباره تعویض دروازه‌بان

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