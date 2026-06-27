خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان کار بیلسا در تیم اروگوئه با جنجال در نشست خبری

پایان کار بیلسا در تیم اروگوئه با جنجال در نشست خبری
کد خبر : 1804846
لینک کوتاه کپی شد.

دوران مربیگری مارسلوی بیلسا در تیم ملی اروگوئه به پایان رسید. این مربی پس از حذف تیمش در مرحله گروهی جام جهانی، به شدت از عملکرد خود انتقاد کرد و گفت که یادش در این کشور فراموش خواهد شد.

به گزارش ایلنا، بیلسا در اظهاراتی صریح گفت: «اگر از من بپرسید که چگونه یادم خواهد شد، باید بگویم که فراموش خواهم شد.» او ادامه داد: «هیچ چیزی برای فوتبال اوروگوئه به جا نخواهم گذاشت. تمام تلاش‌های یک مربی که سه سال کار کرده، اگر نتیجه نگیرد، بی‌معناست. کسب مقام چهارم در مرحله مقدماتی و مقام سوم در کوپا آمه‌ریکا هیچ فایده‌ای نداشت و نیازی به توضیح درباره این عملکرد نیست.»

بیلسا در حالی که به نظر می‌رسید تحت فشار است، گفت: «سوالات شما برای پاسخ من نیستند، بلکه سعی دارند تمام ناامیدی ناشی از حذف را بر دوش من بگذارند.» او با ابراز تأسف از کسب تنها ۲ امتیاز با وجود بازیکنان باکیفیت، افزود: «با وجود تلاش و فداکاری، نتوانستم به هدفمان برسیم.»

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات بیلسا انتخاب فرناندو موسلرا به عنوان دروازه‌بان اصلی بود، در حالی که او به دور از بهترین فرم خود بود. بیلسا در این باره گفت: «این تصمیم به دقت گرفته شد. او سال فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته و بازیکنی با شخصیت قوی است.» همچنین درباره تعویض دروازه‌بان

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی