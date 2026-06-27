به گزارش ایلنا، رضاییان در دیدار حساس گروه G که در ورزشگاه سیاتل برگزار شد، گل تساوی را به ثمر رساند. این بازی با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید و تنها یک پیروزی می‌تواند ایران را به مرحله بعدی مسابقات برساند.

در تاریخ جام‌های جهانی، دوازده بازیکن از ایران موفق به گلزنی شده‌اند، اما تنها رضاییان و طارمی بیش از یک گل زده‌اند. طارمی در جام جهانی گذشته دو گل به ثمر رساند و رضاییان در سه بازی مختلف گلزنی کرده است: مقابل ولز در سال ۲۰۲۲، در بازی افتتاحیه مقابل نیوزیلند در سال جاری و در دیدار اخیر مقابل مصر.

این بازی، هفتمین حضور ایران در جام‌های جهانی و چهارمین حضور متوالی این تیم است. تیم ملی ایران در ۲۱ بازی گذشته خود در این رقابت‌ها، موفق به گلزنی در ۱۱ دیدار شده است، اما هرگز نتوانسته از مرحله گروهی عبور کند.

انتهای پیام/