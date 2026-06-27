رقص و سیگار: جشن عجیب سرمربی کیپ ورد بعد از صعود به مرحله حذفی
تیم ملی کیپ ورد پس از صعود به مرحله دوم جام جهانی، در وستیاری ورزشگاه هیوستون جشن باشکوهی برپا کرد که در آن رقص و سیگار کشیدن مربی به چشم میخورد.
به گزارش ایلنا، پس از تساوی بدون گل مقابل عربستان سعودی که این تیم را به مقام دوم گروه H رساند، مربی کیپ ورد، بوبیستا، به همراه بازیکنانش به رقص و شادی پرداخت. این جشن به سرعت در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شد و توجه بسیاری را جلب کرد.
بوبیستا از سال ۲۰۲۰ هدایت کیپ ورد را بر عهده دارد و یکی از مربیان با سابقه در این دوره از جام جهانی محسوب میشود. تیم کابو ورد با کسب سه تساوی برابر اسپانیا، اروگوئه و عربستان سعودی به مرحله بعدی صعود کرد و حالا باید در دیداری حساس به مصاف آرژانتین برود.
این بازی روز جمعه در ساعت ۱۹ به وقت برزیل در میامی برگزار خواهد شد و کیپ ورد برای موفقیت در این مرحله باید به خوبی با لیونل مسی، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، مقابله کند.