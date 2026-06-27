رقص و سیگار: جشن عجیب سرمربی کیپ ورد بعد از صعود به مرحله حذفی

به گزارش ایلنا، پس از تساوی بدون گل مقابل عربستان سعودی که این تیم را به مقام دوم گروه H رساند، مربی کیپ ورد، بوبیستا، به همراه بازیکنانش به رقص و شادی پرداخت. این جشن به سرعت در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد و توجه بسیاری را جلب کرد.

بوبیستا از سال ۲۰۲۰ هدایت کیپ ورد را بر عهده دارد و یکی از مربیان با سابقه در این دوره از جام جهانی محسوب می‌شود. تیم کابو ورد با کسب سه تساوی برابر اسپانیا، اروگوئه و عربستان سعودی به مرحله بعدی صعود کرد و حالا باید در دیداری حساس به مصاف آرژانتین برود.

این بازی روز جمعه در ساعت ۱۹ به وقت برزیل در میامی برگزار خواهد شد و کیپ ورد برای موفقیت در این مرحله باید به خوبی با لیونل مسی، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، مقابله کند.

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