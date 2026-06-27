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درباره سومین گل دمبله: ۱۷ پاس و مشارکت همه بازیکنان

درباره سومین گل دمبله: ۱۷ پاس و مشارکت همه بازیکنان
کد خبر : 1804842
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سومین گل عثمان دمبله در دیدار مقابل نروژ، نشان‌دهنده اصول تاکتیکی تیم ملی فرانسه بود. این گل که در پی ۱۷ پاس به ثمر رسید، به خوبی همکاری و هماهنگی بازیکنان را به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا، در دیدار روز جمعه که با نتیجه ۴-۱ به نفع فرانسه به پایان رسید، تمامی بازیکنان تیم ملی در ساخت این گل مشارکت داشتند. این اتفاق در این دوره از مسابقات جهانی بی‌سابقه بود و نشان‌دهنده قدرت تیمی فرانسه است.

عملیات گلزنی از دقیقه ۳۱ با یک قطع توپ از آپامکانو آغاز شد. دمبله به عنوان اولین بازیکن در خط حمله، توپ را دریافت کرد و سپس بازی به سمت عقب برگشت تا به تدریج به ناحیه هجومی منتقل شود. در این میان، فرانسه با استفاده از سرعت و دقت در پاس‌ها، توانست به خوبی از موقعیت‌های خود بهره‌برداری کند.

در این بازی، دمبله با به ثمر رساندن گل سوم، به نوعی درخشش خود را نشان داد و با همکاری کاپیتان تیم، کیلیان امباپه، جشن پیروزی را برگزار کردند. این گل به خوبی نشان‌دهنده اصول بازی تیم ملی فرانسه بود که بر اساس استفاده از عرض زمین و ایجاد فضا برای پاس‌های سریع بنا شده است.

تیم ملی فرانسه با این پیروزی، به صدر گروه I رسید و حالا با روحیه‌ای بالا به دیدارهای بعدی خود ادامه خواهد داد. در این میان، دمبله به عنوان یکی از ستاره‌های تیم، به دنبال ادامه درخشش خود در مسابقات است.

 

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