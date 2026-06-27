درباره سومین گل دمبله: ۱۷ پاس و مشارکت همه بازیکنان
سومین گل عثمان دمبله در دیدار مقابل نروژ، نشاندهنده اصول تاکتیکی تیم ملی فرانسه بود. این گل که در پی ۱۷ پاس به ثمر رسید، به خوبی همکاری و هماهنگی بازیکنان را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا، در دیدار روز جمعه که با نتیجه ۴-۱ به نفع فرانسه به پایان رسید، تمامی بازیکنان تیم ملی در ساخت این گل مشارکت داشتند. این اتفاق در این دوره از مسابقات جهانی بیسابقه بود و نشاندهنده قدرت تیمی فرانسه است.
عملیات گلزنی از دقیقه ۳۱ با یک قطع توپ از آپامکانو آغاز شد. دمبله به عنوان اولین بازیکن در خط حمله، توپ را دریافت کرد و سپس بازی به سمت عقب برگشت تا به تدریج به ناحیه هجومی منتقل شود. در این میان، فرانسه با استفاده از سرعت و دقت در پاسها، توانست به خوبی از موقعیتهای خود بهرهبرداری کند.
در این بازی، دمبله با به ثمر رساندن گل سوم، به نوعی درخشش خود را نشان داد و با همکاری کاپیتان تیم، کیلیان امباپه، جشن پیروزی را برگزار کردند. این گل به خوبی نشاندهنده اصول بازی تیم ملی فرانسه بود که بر اساس استفاده از عرض زمین و ایجاد فضا برای پاسهای سریع بنا شده است.
تیم ملی فرانسه با این پیروزی، به صدر گروه I رسید و حالا با روحیهای بالا به دیدارهای بعدی خود ادامه خواهد داد. در این میان، دمبله به عنوان یکی از ستارههای تیم، به دنبال ادامه درخشش خود در مسابقات است.