تقابل سوئد مقابل فرانسه در مرحله حذفی جام حهانی
سوئد با تساوی برابر ژاپن در آخرین بازی گروهی، به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی صعود کرد و حالا باید به مصاف فرانسه برود. این تیم در شرایطی به این مرحله رسید که در دور مقدماتی عملکرد ضعیفی داشت.
به گزارش ایلنا، سوئد که در گروه F به مقام سوم رسید، با هدایت گراهام پاتر به این مرحله راه یافته است. این تیم در دور مقدماتی با نتایجی چون دو تساوی و چهار باخت، نتوانست به راحتی به جام جهانی راه یابد و در نهایت با پیروزی در پلیآف برابر اوکراین و لهستان، به جمع تیمهای حاضر در این رقابتها بازگشت.
سوئدیها در نخستین بازی خود در جام جهانی با نتیجه ۵-۱ تونس را شکست دادند، اما در بازی بعدی با نتیجه ۵-۱ برابر هلند شکست خوردند. در بازی اخیرشان برابر ژاپن، پس از یک نیمه ضعیف، با گلزنی آنتونی النگا بازی را به تساوی کشاندند. خط حمله این تیم شامل بازیکنانی چون الکساندر ایزاک، ویکتور گیوکرز و آنتونی النگا است که میتواند خطرناک باشد، اما در بازیسازی و تعادل دچار مشکل هستند.
به گزارش ایلنا، گراهام پاتر در دو بازی ابتدایی از سیستم ۵-۳-۲ استفاده کرد و در بازی برابر ژاپن به ۵-۲-۳ تغییر سیستم داد. خط دفاعی سوئد در برابر هلند به شدت آسیبپذیر بود و در بازی با ژاپن نیز با وجود کاهش موقعیتهای حریف، همچنان نقاط ضعفی داشت. پاتر در این بازی تغییراتی در ترکیب دفاعی ایجاد کرد و به نظر میرسد که دروازهبان جدیدی به نام یعقوب ویدل زترسترم را به عنوان دروازهبان اصلی انتخاب کرده است.
این تیم در غیاب بازیکنانی چون امیل فورسبرگ و دژان کلوژفسکی به دنبال یافتن یک هافبک خلاق است. بنجامین نیگرن میتواند این نقش را ایفا کند، اما در بازیهای اخیر نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد. در عوض، یاسین آیاری که در بازی برابر تونس دو گل به ثمر رسانده بود، در بازی با ژاپن کمتر درخشان بود.
در خط حمله، ترکیب ایزاک، گیوکرز و النگا میتواند خطرناک باشد، اما نیاز به هماهنگی بیشتری دارند. با توجه به قدرت فرانسه، ممکن است پاتر در بازی آینده به سیستم میانه میدان سه نفره بازگردد تا از یک بلوک دفاعی محکم استفاده کند.