ترکیب احتمالی غنا در دیدار مقابل کرواسی

به گزارش ایلنا، کرواسی در آغاز این رقابت‌ها با شکست سنگین ۴ بر ۲ مقابل انگلیس مواجه شد و در حالی که دو بار در نیمه اول به تساوی رسید، در نیمه دوم نتوانست از پس حملات حریف برآید. اما در بازی بعدی، این تیم با پیروزی ۱ بر ۰ مقابل پاناما موفق به کسب سه امتیاز و حفظ شانس صعود به مرحله بعد شد.

غنا نیز در نخستین بازی خود با پیروزی ۱ بر ۰ مقابل پاناما، برتری خود را به نمایش گذاشت. این تیم با گل ییرنکی در دقیقه ۴۹ بازی به پیروزی رسید. در دومین دیدار، غنا با دفاع مستحکم تحت هدایت کارلوس کی‌روش، موفق به کسب تساوی ۰-۰ مقابل انگلیس شد و با چهار امتیاز در رده دوم گروه قرار گرفت.

کرواسی که در جام جهانی گذشته موفق به حذف برزیل شد، در این دوره هنوز نتوانسته است عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد. در بازی مقابل پاناما، دروازه‌بان این تیم، لیواکویچ، با واکنش‌های خود مانع از شکست سنگین‌تر تیمش شد. احتمال دارد آنتی بودیمیر، که در بازی اخیر گل پیروزی را به ثمر رساند، جایگزین پتار موسا در خط حمله شود.

در ترکیب غنا، دروازه‌بان اصلی، لورنس آتی‌زیگی، به دلیل مصدومیت در بازی اول، جای خود را به آسر داده است. توماس پارتی، یکی از بهترین بازیکنان در دیدار مقابل انگلیس، دوباره در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت. ایñاکی ویلیامز نیز که در بازی قبلی به میدان رفت، در این دیدار نیز حضور خواهد داشت.

داور این مسابقه، درو فیشر از کانادا خواهد بود.

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