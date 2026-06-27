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زلاتان ابراهیموویچ: فرانسه شانس اول قهرمانی جام جهانی است

زلاتان ابراهیموویچ: فرانسه شانس اول قهرمانی جام جهانی است
کد خبر : 1804838
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زلاتان ابراهیموویچ، ستاره سابق فوتبال سوئد، پس از پیروزی قاطع فرانسه برابر نروژ در مرحله گروهی جام جهانی، به تمجید از این تیم پرداخت و آن‌ها را شانس اول قهرمانی دانست.

به گزارش ایلنا، ابراهیموویچ که به عنوان کارشناس در شبکه فاکس اسپورتس فعالیت می‌کند، پس از پیروزی ۴-۱ فرانسه در روز جمعه، به وضوح اعلام کرد که هیچ تیمی نمی‌تواند بر این تیم غلبه کند. او گفت: «من نمی‌بینم که تیم‌های زیادی بتوانند آن‌ها را شکست دهند. تنها شانس حریفان زمانی است که آن‌ها آرامش خود را از دست بدهند.»

این مهاجم سابق همچنین به عملکرد بالای فرانسه اشاره کرد و افزود: «این تیم در سطح دیگری بازی می‌کند و شایسته توجه است. آن‌ها شانس اول برای قهرمانی در جام جهانی هستند.»

فرانسه با این پیروزی، به عنوان تیم اول گروه I به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد و حالا احتمال رویارویی با سوئد، کشور زلاتان، در دور بعد وجود دارد. با این حال، فرانسه با انگیزه و شتاب به جلو حرکت می‌کند و انتظار می‌رود که در ادامه رقابت‌ها نیز به نمایش‌های قدرتمند خود ادامه دهد.

 

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