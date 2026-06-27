اتفاق شوکه کننده برای مسی بعد از 20 سال

به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی در آستانه بازی با اردن گفت: «مسی فردا روی نیمکت خواهد بود و احتمالاً در نیمه دوم به میدان خواهد رفت.» این تصمیم به دلیل نیاز به بازی کردن سایر بازیکنان و همچنین حفظ آمادگی مسی اتخاذ شده است.

آخرین باری که مسی در یک جام جهانی به عنوان بازیکن ذخیره بازی کرد، به سال ۲۰۰۶ و بازی با آلمان برمی‌گردد. در آن مسابقه، آرژانتین در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه پنالتی از میزبان حذف شد. در آن روز، مسی که تنها ۱۸ سال داشت، در ترکیب اصلی قرار نگرفت و به جای او بازیکنانی چون کارلوس ته‌وز و هرنان کروسپو در خط حمله به میدان رفتند.

مسی در آن جام جهانی تنها در یک بازی از مرحله گروهی به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفت و در سایر بازی‌ها دقایق محدودی را بازی کرد. حالا با تصمیم جدید اسکالونی، او بار دیگر به نیمکت بازگشته است و باید دید در نیمه دوم چه نقشی خواهد داشت.

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