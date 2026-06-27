یافتن پیکر فوتبالیست ونزوئلایی مفقود شده در زلزله

به گزارش ایلنا، ییمورت برروتران، که به عنوان یک استعداد درخشان در فوتبال جوانان ونزوئلا شناخته می‌شد، به همراه همسرش، والنتینا ساندوال، در این حادثه جان خود را از دست داد. پیکر این دو نفر ۴۰ ساعت پس از وقوع زلزله پیدا شد و این واقعه موجی از اندوه را در فوتبال ونزوئلا به همراه داشت، جایی که تا کنون تعداد قربانیان به ۹۰۰ نفر رسیده است.

برروتران در تیم زیر ۱۷ سال ونزوئلا در ۱۷ بازی به میدان رفت و ۳ گل به ثمر رساند. همچنین، جستجو برای یافتن دیگر بازیکنان مفقود شده از جمله خوان مانوئل پیمنتل بریوس و ماینل روندو ادامه دارد.

فدراسیون فوتبال ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای، درگذشت ییمورت برروتران را به شدت تسلیت گفت و اعلام کرد: «امروز فوتبال ونزوئلا با اندوه عمیق از یک جوان که با افتخار و عشق رنگ‌های کشورمان را نمایندگی کرد، وداع می‌کند. این فقدان بر خانواده و جامعه فوتبال ونزوئلا سایه افکنده و یاد او در دل همه کسانی که با او بودند، باقی خواهد ماند.»

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