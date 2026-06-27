چالش جالب اسکالونی با خبرنگار 91 ساله!

به گزارش خبرنگار ایلنا، کنفرانس خبری سرمربی تیم ملی آرژانتین و یک خبرنگار تاریخی ۹۱ ساله، لحظاتی جالبی را با توجه به گفتگوی طرفین رقم زد که توجه همه حاضران را جلب کرد.

انریکه ماکایا مارکس در ابتدای نشست خبری گفت: «می‌خواهم دو سؤال بپرسم که خلاصه تمام این نشست خبری است و همکاران خبرنگارم حتماً از دستم ناراحت می‌شوند. سؤال اول این است: مسی بازی می‌کند؟ سؤال دوم هم این که ترکیب تیم چگونه خواهد بود؟»

اسکالونی در پاسخ گفت: «قبل از هر چیز، انریکه، باعث افتخار است. انریکه، باعث افتخار است که این سؤال را از من می‌پرسید و شما را اینجا می‌بینم. ممنون که آمدید. حضور در ۱۸ جام جهانی واقعاً باورنکردنی است. افتخار بزرگی است که به سؤال شما پاسخ بدهم. زمانی که در آرژانتین بازی می‌کردم، همیشه شما را دنبال می‌کردم و هر بار که صحبت می‌کردید، برای ما که آن دوران را زندگی کرده‌ایم، یک مرجع بزرگ بودید و هنوز هم همین‌طور هستید. بنابراین پاسخ سؤال اول را می‌دهم؛ لئو (مسی) روی نیمکت خواهد بود.»

سپس با لبخند افزود: «اما فقط چون شما این سؤال را پرسیدید جوابش را می‌دهم، وگرنه احتمالاً از پاسخ دادن طفره می‌رفتم.»

این جمله بار دیگر باعث خنده حاضران شد. ماکایا از او تشکر کرد و اسکالونی ادامه داد: «خیالتان راحت باشد، فقط به احترام شما پاسخ دادم، چون واقعاً شایسته آن هستید. اما پاسخ سؤال دوم را نگه می‌دارم. درباره لئو جواب را دادم. او بعداً وارد زمین خواهد شد. ترکیب تیم را هم مشخص کرده‌ام، اما فردا اعلامش می‌کنیم. ممنون از سؤال‌تان و امیدوارم از جام جهانی لذت ببرید.»

اما ماکایا خیلی سریع سؤالش را تغییر داد و گفت: «پس سؤال را عوض می‌کنم. با توجه به تعداد مسابقاتی که تاکنون در این جام جهانی برگزار شده و بازیکنانی که از طریق رسانه‌های مختلف فرصت دیدن آن‌ها را داشته‌ایم، آیا به نظر شما این مسابقات نشان‌دهنده شکل متفاوتی از فوتبال آینده است؟ یعنی فوتبالی مبتنی بر ضدحمله، سرعت، قدرت بدنی و اشغال فضاهای کلیدی؟ یا این که اتفاق خاصی رخ نداده و هر تیم همچنان مسیر همیشگی خود را دنبال می‌کند؟»

اسکالونی در پاسخ گفت که در این جام جهانی سبک‌های مختلفی از فوتبال دیده شده، اما برای تیمی مانند آرژانتین تغییر اساسی در شیوه بازی آسان نیست: «سؤال بسیار جالبی است. ما شیوه‌های متفاوتی از بازی را می‌بینیم و همه آن‌ها هم نتیجه گرفته‌اند. تیمی که با مالکیت توپ حمله می‌کند، مثل اسپانیا یا تیم خودمان که عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند؛ تیم‌هایی که بر پایه ضدحمله بازی می‌کنند و آن‌ها هم موفق بوده‌اند؛ و همچنین تیم‌هایی که قدرت اصلی‌شان در دفاع است.»

اسکالونی در پایان این نشست خبری به سمت خبرنگار 91 ساله رفت و از او درخواست گرفتن عکس یادگاری کرد که با استقبال ماکایا و تشویق دیگر خبرنگاران همراه شد.

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