برنامه احتمالی تیم ملی فوتبال فرانسه تا فینال جام جهانی

به گزارش ایلنا، اولین دیدار فرانسه در مرحله حذفی در نیویورک و در ساعت ۲۳ به وقت فرانسه برگزار خواهد شد. این تیم با احتمال ۴۹ به ۵۱ به مصاف سوئد خواهد رفت، اما پاراگوئه، مصر و نیوزیلند نیز گزینه‌های دیگر هستند.

در صورت صعود، بازیکنان تحت هدایت دیدیه دشان به شهر فیلادلفیا خواهند رفت تا در مرحله یک‌چهارم نهایی، دوباره در ساعت ۲۳ به وقت فرانسه به میدان بروند. در این مرحله، ممکن است با آلمان، پاراگوئه یا اسکاتلند روبه‌رو شوند.

اگر فرانسه به مرحله یک‌چهارم نهایی برسد، این دیدار در بوستون و در ساعت ۲۲ به وقت فرانسه برگزار خواهد شد. حریفان احتمالی در این مرحله شامل مراکش، هلند، کانادا و آفریقای جنوبی هستند.

در صورت صعود به مرحله نیمه‌نهایی، فرانسه به دالاس خواهد رفت و این دیدار در ساعت ۲۱ به وقت فرانسه برگزار می‌شود. اسپانیا به عنوان حریف محتمل در این مرحله شناخته می‌شود و کرواسی و کلمبیا نیز در این بخش از جدول قرار دارند.

در نهایت، فینال در استادیوم مت‌لایف نیویورک و در ساعت ۲۱ به وقت فرانسه برگزار خواهد شد. فرانسه پیش از این در این ورزشگاه با پیروزی قاطع ۳ بر ۱ برابر سنگال، رقابت‌های خود را آغاز کرده بود.

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