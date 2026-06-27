هرنان کسپو به دنبال همکاری با السد قطر

به گزارش ایلنا، تیم ال‌سد پس از جدایی روبرتو مانچینی، که هفته گذشته از این باشگاه رفت، بدون سرمربی مانده است. کسپو یکی از گزینه‌های مطرح برای هدایت این تیم به شمار می‌رود.

این مربی آرژانتینی اخیراً به عنوان گزینه‌ای برای هدایت تیم فوتبال واسکو مطرح شده بود، اما هیچ‌یک از طرفین به توافقی نرسیدند. کسپو تمایلی به ادامه کار در فوتبال برزیل ندارد و باشگاه واسکو به دنبال گزینه‌های دیگری است و به نظر می‌رسد به توافق نزدیکی با فرانکلین کاروالیو از باشگاه باهیا رسیده است.

همچنین کسپو از باشگاه‌های عربستان سعودی نیز پیشنهاداتی دریافت کرده است. به نظر می‌رسد که این مربی سابق سائوپائولو به زودی کار خود را در خاورمیانه ادامه خواهد داد. او پیش از این هدایت تیم‌های ال‌دحیل قطر و ال‌عین امارات را بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بر عهده داشته است.

انتهای پیام/