رضاییان یک بار دیگر منجی قلعهنوعی
رامین رضاییان بالاتر از طارمی بهترین بازیکن ادوار ایران شد
رضاییان گلی که مقابل مصر بهثمر رساند بالاتر از مهدی طارمی با 3 گل و 1 پاس گل بهترین بازیکن تیم ملی ایران در ادوار مختلف جام جهانی لقب گرفت.
به گزارش ایلنا، رامین رضاییان، مدافع پرشور و دلسوز تیم ملی فوتبال ایران، با به ثمر رساندن گلی تماشایی و سرنوشتساز در مقابل تیم ملی مصر در جریان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، نام خود را به عنوان بهترین و موثرترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران در ادوار مختلف جام جهانی جاودانه کرد.
رضاییان با ثبت این گل حیاتی و ارزشمند، موفق شد از رکورد مهدی طارمی که پیش از این با کارنامه ۳ گل و ۱ پاس گل در صدر جدول بهترینهای ایران ایستاده بود، عبور کند. این ستاره خستگیناپذیر حالا با تاثیری مستقیم و بیجانشین روی گلهای ایران در بزرگترین استیج فوتبالی جهان، تاریخسازی جدیدی را برای فوتبال ملی رقم زده و به تنهایی در صدر تالار افتخارات یوزهای ایرانی در جام جهانی تکیه زده است.