ابهام بزرگ درباره غیبت ترامپ در مسابقات جام جهانی
رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، که انتظار میرفت در جام جهانی فوتبال بهطور مداوم حضور داشته باشد، تاکنون هیچیک از مسابقات را تماشا نکرده است. این در حالی است که تیم ملی آمریکا دو از سه بازی گروهی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و به مرحله حذفی صعود کرده است.
به گزارش ایلنا، ترامپ در ماه جاری میلادی به فروش بالای بلیتهای جام جهانی اشاره کرده و آن را «موفقترین جام جهانی که تاکنون برگزار شده» توصیف کرده است. با این حال، او در بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا مقابل پاراگوئه در لسآنجلس غایب بود و بهجای او، مارک روبیو، وزیر امور خارجه، به این مسابقه رفت.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که عدم حضور ترامپ در این رویداد ورزشی ممکن است به دلیل اولویتهای دیگر او باشد. او بهجای حضور در بازی، یک رویداد مبارزه آزاد را در کاخ سفید برگزار کرد. به گفته فدریکو دِ خیسوس، کارشناس سیاسی، «این رفتار از ترامپ دور از انتظار نیست» و او معمولاً در رویدادهای بزرگ ورزشی حضور ندارد.
با این حال، انتظار میرود ترامپ در بازی نهایی که در نیوجرسی برگزار میشود، حضور یابد و جایزه قهرمانی را اهدا کند. همچنین، اندرو جولیانی، رئیس گروه کار جام جهانی در کاخ سفید، اعلام کرده که ممکن است ترامپ پیش از بازی نهایی نیز در یکی از مسابقات حاضر شود.
در حالی که برخی از مقامات دیگر کشورها در مسابقات حضور دارند، نزدیکان ترامپ تأکید کردهاند که او همچنان در جریان رویدادها قرار دارد و حتی روز قبل از بازی افتتاحیه با تیم ملی آمریکا تماس تلفنی برقرار کرده است. با توجه به حمایتهای مداوم دولت ایالات متحده از فدراسیون جهانی فوتبال، به نظر میرسد که حضور ترامپ در بازی نهایی میتواند برای فدراسیون رضایتبخش باشد.