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مارکوس تورام متهم به خشونت خانگی

مارکوس تورام متهم به خشونت خانگی
کد خبر : 1804800
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مارکوس تورام، مهاجم تیم ملی فرانسه و باشگاه اینتر میلان، در روزهای اخیر با اتهاماتی جدی مواجه شده است. یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن یک زن جوان او را به خشونت خانگی در سال ۲۰۲۲ متهم کرده است.

به گزارش ایلنا، این اتهامات پیش از این در آلمان مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات مربوط به آن در پایان سال ۲۰۲۲ به اتمام رسیده است. در حالی که تورام در حال حاضر به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران در تمرینات غایب است، این موضوع می‌تواند تأثیرات منفی بر روی عملکرد او در تیم ملی و باشگاهش داشته باشد.

مربی اینتر میلان، سیمونه اینزاگی، اعلام کرده که تورام از یک مشکل در ناحیه مچ پا رنج می‌برد که او را در هفته‌های اخیر آزار داده است. این مصدومیت ممکن است او را از حضور در بازی‌های آینده تیم ملی فرانسه و همچنین مسابقات باشگاهی محروم کند.

در حالی که تورام در بازی‌های اخیر اینتر میلان عملکرد خوبی داشته و در پیروزی‌های تیمش نقش مؤثری ایفا کرده، این اتهامات و مصدومیت‌ها می‌تواند بر روحیه و تمرکز او تأثیر بگذارد. با توجه به اینکه دییدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، به زودی لیست بازیکنان را برای مسابقات پیش رو اعلام خواهد کرد، وضعیت تورام به دقت زیر نظر خواهد بود.

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