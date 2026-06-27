واکنش رسانههای اروگوئهای از حذف در جام جهانی
حذف تیم ملی اروگوئه از جام جهانی ۲۰۲۶ واکنشهای تند و انتقادی را در رسانههای این کشور به همراه داشت. عملکرد ضعیف بازیکنان و بهویژه دروازهبان تیم، انتقادات زیادی را به دنبال داشت.
به گزارش ایلنا، رسانهها با عباراتی چون «شکست با تمام معنا» و «پاپیون تاریخی» به تحلیل عملکرد تیم ملی پرداختند. حذف دوباره این تیم در مرحله گروهی، یادآور ناکامی آنها در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ بود، جایی که بازیکنان با شکست ۱-۰ برابر اسپانیا وداع کردند.
رسانه «لا دیاریا» نوشت: «تیم ملی با عملکردی بسیار ضعیف از جام جهانی ۲۰۲۶ خداحافظی کرد. این جام جهانی بهطور کلی بد بود، بهویژه با توجه به اینکه در گروه تیمهایی با سطح پایینتر از اروگوئه قرار داشتیم. اما اشتباهات خودمان دوباره ما را به حذف کشاند.»
رسانه «رفری» نیز با عنوان «شبی غمانگیز» به انتقاد از دروازهبان تیم پرداخت و نوشت: «تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ شکست خورد.»
رسانه «مونتهویدئو» به این نکته اشاره کرد که اروگوئه بهحق باخت و در نهایت با دو امتیاز در رده سوم گروه قرار گرفت.
سخنگویان و کارشناسان ورزشی نیز نظرات تندی درباره این حذف داشتند. یکی از خبرنگاران گفت: «اروگوئه از جام جهانی اخراج شد. در نیمه اول بازی خوبی انجام داد، اما اشتباه بزرگ موسلرا باعث شد اسپانیا تنها گل بازی را بزند.»
دیگری با انتقاد از عملکرد موسلرا گفت: «آیا میتوان ملیت او را گرفت؟ او نمیتواند حتی ۲۰۰ کیلومتر از فضای هوایی اروگوئه دور شود. دوباره یک جام جهانی را خراب کرد.»
در نهایت، یکی از گزارشگران با اشاره به ناکامیهای متعدد گفت: «حذف اروگوئه از جام جهانی یک شکست بزرگ است. همه چیز بهخوبی پیش نرفت و این نتیجهای منطقی بود.»