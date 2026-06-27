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ترکیب نیوزیلند و بلژیک در بازی حساس گروه ایران

ترکیب نیوزیلند و بلژیک در بازی حساس گروه ایران
کد خبر : 1804793
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جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان با هیجان ادامه دارد و در آخرین دیدار گروه G، نیوزیلند و بلژیک در ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور به مصاف یکدیگر می‌روند. هر دو تیم برای صعود از گروه نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار دارند.

به گزارش ایلنا، بلژیک با ۲ امتیاز در رده سوم گروه قرار دارد و نیوزیلند نیز با ۱ امتیاز در قعر جدول است. این بازی برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید دید کدام یک موفق به کسب پیروزی خواهد شد.

ترکیب ابتدایی دو تیم به شرح زیر است:

نیوزیلند: کروکومب، پین، سرمن، بیندون، کاکاسه، بل، استامنیک، توماس، سینگ، جاست، وود.

بلژیک: کورتوا، کستنی، تئات، مخله، دی کویپر، تیلمانس، دی بروین، واناکن، تروسارد، دوکو، دی کتلاره.

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