ترکیب نیوزیلند و بلژیک در بازی حساس گروه ایران

به گزارش ایلنا، بلژیک با ۲ امتیاز در رده سوم گروه قرار دارد و نیوزیلند نیز با ۱ امتیاز در قعر جدول است. این بازی برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید دید کدام یک موفق به کسب پیروزی خواهد شد.

ترکیب ابتدایی دو تیم به شرح زیر است:

نیوزیلند: کروکومب، پین، سرمن، بیندون، کاکاسه، بل، استامنیک، توماس، سینگ، جاست، وود.

بلژیک: کورتوا، کستنی، تئات، مخله، دی کویپر، تیلمانس، دی بروین، واناکن، تروسارد، دوکو، دی کتلاره.

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