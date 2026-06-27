به گزارش ایلنا، تیم ملی کیپ‌ورد در نخستین حضور خود در جام جهانی، موفق شد نامش را در تاریخ فوتبال این کشور ماندگار کند و با صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم بزند.

شاگردان کیپ‌ورد با کسب تنها سه امتیاز و به‌عنوان ضعیف‌ترین تیم دوم مرحله گروهی، جواز حضور در دور حذفی را به دست آوردند. آنها اکنون باید در مرحله بعد به مصاف آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جهان، بروند؛ دیداری که برای فوتبال این کشور کوچک، یک تجربه تاریخی محسوب می‌شود.

پیش از آغاز دیدار کیپ‌ورد و عربستان در ورزشگاه NRG شهر هیوستون، هر دو تیم نیم‌نگاهی به نتیجه مسابقه اسپانیا و اروگوئه داشتند. با برتری اسپانیا، مسیر صعود برای برنده این دیدار هموار می‌شد و همین موضوع حساسیت مسابقه را دوچندان کرده بود.

در دقایق ابتدایی، عربستان بازی را بهتر آغاز کرد و مالکیت توپ را در اختیار داشت، اما این برتری به خلق موقعیت جدی منجر نشد. نخستین شوت در چارچوب مسابقه در دقیقه ۲۱ ثبت شد که ضربه سمدو با واکنش محمد العویس راهی کرنر شد.

هرچه از زمان مسابقه گذشت، کیپ‌ورد شرایط بهتری پیدا کرد و پس از مصدومیت علی البلیهی، کنترل بیشتری روی جریان بازی به دست آورد. با این حال، نیمه نخست موقعیت‌های خطرناک زیادی نداشت و تنها ضربه سر محمد کنو با واکنش مطمئن فوزینیا مهار شد.

با آغاز نیمه دوم و انتشار خبر برتری اسپانیا مقابل اروگوئه، انتظار می‌رفت هر دو تیم برای رسیدن به گل، ریسک بیشتری انجام دهند، اما این کیپ‌ورد بود که نمایش هجومی‌تری ارائه کرد و با شوت خطرناک کوین پینا تا آستانه گلزنی پیش رفت.

در دقایق پایانی نیز محمد العویس با دو واکنش دیدنی برابر ضربات لاروس دوارته و گری رودریگز، مانع از شکست عربستان شد تا بازی بدون گل به پایان برسد.

پس از سوت پایان، بازیکنان کیپ‌ورد در میانه زمین منتظر پایان دیدار اسپانیا و اروگوئه ماندند. با قطعی شدن پیروزی اسپانیا و حذف اروگوئه، جشن تاریخی بازیکنان و اعضای کادر فنی آغاز شد؛ جشنی که بدون تردید برای همیشه در حافظه فوتبال کیپ‌ورد باقی خواهد ماند.

حالا این تیم شگفتی‌ساز باید در مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر آرژانتین قرار بگیرد؛ دیداری که می‌تواند فصل تازه‌ای از رؤیای فوتبالی کیپ‌ورد را رقم بزند.

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