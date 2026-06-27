اروگوئه ۰ _ ۱ اسپانیا؛ وداع تلخ اروگوئه با جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی اسپانیا و اروگوئه در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند؛ مسابقه‌ای که بیش از آنکه تحت تأثیر کیفیت فنی باشد، با برخوردهای خشن، درگیری‌های پیاپی و قضاوت بحث‌برانگیز داور دنبال شد.

شاگردان لوئیس دلافوئنته اگرچه نمایش همیشگی خود را ارائه نکردند، اما با استفاده از اشتباه فرناندو موسلرا دروازه‌بان اروگوئه، به پیروزی یک بر صفر رسیدند و به‌عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شدند. در مقابل، اروگوئه با این شکست از دور رقابت‌ها کنار رفت.

از همان دقایق ابتدایی، بازی با برخوردهای شدید و تکل‌های پرتعداد همراه بود و داور مسابقه اجازه ادامه بسیاری از صحنه‌های فیزیکی را داد؛ موضوعی که باعث شد روند مسابقه بارها متوقف و کیفیت فنی بازی تحت تأثیر قرار بگیرد.

اسپانیا با وجود در اختیار داشتن مالکیت توپ، در خلق موقعیت‌های خطرناک چندان موفق نبود، هرچند لامین یامال در چند صحنه با حرکات تکنیکی خود خط دفاع اروگوئه را آزار داد.

سرنوشت مسابقه در واپسین دقایق نیمه نخست تغییر کرد؛ جایی که شوت نه‌چندان خطرناک آلخاندرو بائنا با واکنش ضعیف فرناندو موسلرا همراه شد و توپ وارد دروازه اروگوئه شد تا اسپانیا با برتری راهی رختکن شود. همزمان، مصدومیت مانوئل اوگارته نیز ضربه دیگری به تیم مارسلو بیلسا وارد کرد.

اروگوئه که با سبک همیشگی خود فوتبال فیزیکی و پرفشار را دنبال می‌کرد، در نیمه دوم نیز برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما حملات این تیم دقت لازم را نداشت و مدافعان اسپانیا اجازه ایجاد موقعیت‌های جدی را ندادند.

در ادامه مسابقه، آگوستین کانوبیو پس از خطای شدید روی پائو کوبارسی با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد تا کار اروگوئه دشوارتر شود. در سوی دیگر، لوئیس دلافوئنته برای جلوگیری از محرومیت احتمالی، پدری را از زمین خارج کرد و با چند تعویض دیگر، جریان بازی را مدیریت کرد.

بهترین فرصت اسپانیا برای افزایش اختلاف را فران تورس از دست داد؛ جایی که ضربه او به تیرک دروازه برخورد کرد. اروگوئه نیز تا آخرین لحظه برای رسیدن به گل تساوی تلاش کرد، اما بی‌دقتی مهاجمان و عملکرد منسجم خط دفاعی اسپانیا مانع از تغییر نتیجه شد.

در نهایت اسپانیا با کسب سه امتیاز این دیدار، صدرنشین گروه شد و با روحیه‌ای مناسب راهی مرحله حذفی شد؛ در حالی که اروگوئه با وجود تلاش فراوان، وداعی تلخ با جام جهانی ۲۰۲۶ داشت.

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