پیام مهم قلعهنویی قبل از بازی سرنوشتساز با مصر
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار سرنوشتساز برابر مصر، این مسابقه را حساسترین بازی تاریخ فوتبال ایران توصیف کرد و از بازیکنانش خواست با آرامش کامل برنامههای تاکتیکی را در زمین اجرا کنند.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی در آستانه دیدار تیم ملی ایران مقابل مصر در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، با اشاره به اهمیت این مسابقه اظهار کرد: «این حساسترین بازی تاریخ ایران است. بچهها فقط باید مسائل تاکتیکی را با آرامش در زمین پیاده کنند.»
سرمربی تیم ملی با تمجید از حریف ادامه داد: «مصر تیم بسیار بزرگ و قابل احترامی است. آنها تیمی قدرتمند هستند، اما ما هم ایران هستیم و برای این مسابقه برنامههای خاص خودمان را داریم.»
قلعهنویی همچنین تجربه را یکی از عوامل تعیینکننده این مسابقه دانست و گفت: «شاید بعد از مسائل ذهنی و فنی، تجربه بتواند عامل موفقیت باشد. نتیجه هم در نهایت دست خداست.»