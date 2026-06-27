به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی در آستانه دیدار تیم ملی ایران مقابل مصر در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، با اشاره به اهمیت این مسابقه اظهار کرد: «این حساس‌ترین بازی تاریخ ایران است. بچه‌ها فقط باید مسائل تاکتیکی را با آرامش در زمین پیاده کنند.»

سرمربی تیم ملی با تمجید از حریف ادامه داد: «مصر تیم بسیار بزرگ و قابل احترامی است. آنها تیمی قدرتمند هستند، اما ما هم ایران هستیم و برای این مسابقه برنامه‌های خاص خودمان را داریم.»

قلعه‌نویی همچنین تجربه را یکی از عوامل تعیین‌کننده این مسابقه دانست و گفت: «شاید بعد از مسائل ذهنی و فنی، تجربه بتواند عامل موفقیت باشد. نتیجه هم در نهایت دست خداست.»

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