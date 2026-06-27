ترکیب مصر برای دیدار با ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز (شنبه به وقت ایران) در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل آمریکا به مصاف یکدیگر می‌روند.

مهم‌ترین نکته در فهرست اعلام‌شده، نیمکت‌نشینی عمر مرموش، ستاره باشگاه منچسترسیتی، است؛ بازیکنی که برخلاف انتظارها این دیدار حساس را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.

ترکیب تیم ملی مصر برای رویارویی با ایران:

مصطفی شوبیر، محمد هانی، رامی ربیعه، محمد عبدالمنعم، احمد فتوح، مهند لاشین، محمود صابر، امام عاشور، ترزگه، محمد صلاح و مصطفی زیکو.

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