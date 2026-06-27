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دانیل برااتن، از فوتبالیست به نجار تبدیل شد

دانیل برااتن، از فوتبالیست به نجار تبدیل شد
کد خبر : 1804784
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دانیل برااتن، بازیکن سابق تیم فوتبال تولوز و ملی‌پوش نروژی، پس از پایان دوران حرفه‌ای خود در سال ۲۰۲۰، به شغل نجاری روی آورده و در نزدیکی اسلو زندگی می‌کند.

به گزارش ایلنا، برااتن که در دوران بازی خود ۱۵۷ مسابقه در لیگ یک فرانسه برای تولوز انجام داد و ۱۳ گل به ثمر رساند، به عنوان یکی از محبوب‌ترین بازیکنان این تیم شناخته می‌شود. او که اکنون ۴۴ ساله است، در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ در تولوز بازی کرد و به خاطر شخصیت خاص و مهربانش به لقب «کوالا» معروف شد.

برااتن در دوران بازی خود به عنوان یک بازیکن با استعداد اما گاهی ناپایدار شناخته می‌شد. با این حال، او به تدریج توانست دل هواداران تولوز را به دست آورد و حتی برخی از آن‌ها در سال ۲۰۱۳ برای حفظ او در تیم، یک پتیشن آنلاین راه‌اندازی کردند.

در سال‌های اخیر، نام برااتن همچنان در بین بازیکنان سابق تولوز مطرح می‌شود. اما او به طور کلی از دنیای فوتبال فاصله گرفته و به زندگی آرام‌تری در نروژ روی آورده است. تلاش‌های خبرنگاران برای برقراری ارتباط با او به نتیجه نرسید و به گفته مدیر باشگاه سابقش، او از تمام درخواست‌های مصاحبه خودداری می‌کند.

برااتن اکنون به عنوان یک نجار شناخته می‌شود و در محله‌اش در اسلو به خاطر کارهایش شهرت دارد. او به خوبی از لحاظ جسمانی خود را نگه داشته و به فعالیت‌های ورزشی ادامه می‌دهد. به گفته یکی از خبرنگاران محلی، او هنوز هم در زمستان‌ها به اسکی می‌پردازد و با خانواده‌اش وقت می‌گذراند. این احتمال وجود دارد که او در بازی روز جمعه بین فرانسه و نروژ، که برایش یادآور خاطراتی از دوران بازی‌اش است، به تماشای مسابقه بنشیند.

 

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