به گزارش ایلنا، تیم ملی ژاپن در آخرین بازی مرحله گروهی خود برابر سوئد به تساوی ۱-۱ دست یافت و با این نتیجه به مرحله حذفی صعود کرد. پس از این بازی، هواداران ژاپنی به جمع‌آوری زباله‌ها در استادیوم پرداختند و آنها را در کیسه‌های آبی رنگی که با عنوان «افتخار ژاپن» مشخص شده بود، قرار دادند.

این کیسه‌ها معمولاً به تعداد زیاد توسط هواداران به استادیوم آورده می‌شود و در ابتدا برای حمایت از تیم استفاده می‌شود. پس از پایان بازی، هواداران این کیسه‌ها را برای جمع‌آوری زباله‌ها به کار می‌برند و زباله‌ها را طبق قوانین محلی دفع می‌کنند.

در این میان، هواداران محلی نیز به این سنت پیوسته و به جمع‌آوری زباله‌ها کمک کردند. یکی از ساکنان محلی، با بیان اینکه هواداران ژاپنی او را به این کار تشویق کرده‌اند، گفت: «جو بسیار خوبی حاکم بود. هواداران ژاپنی در تمام مدت بازی آواز می‌خواندند و هرگز متوقف نمی‌شدند.»

این سنت تمیزکاری از زمان اولین حضور ژاپن در جام جهانی در سال ۱۹۹۸ آغاز شده و در هر یک از هفت حضور بعدی آنها ادامه یافته است. در ژاپن، تمیزی بخشی از فرهنگ محسوب می‌شود و از سنین پایین به افراد آموزش داده می‌شود.

در سال‌های اخیر، هواداران ژاپنی به خاطر رفتارهای خود در استادیوم‌ها مورد تحسین قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، پس از یک بازی دوستانه با انگلستان، آنها نزدیک به یک ساعت پس از پایان بازی به تمیز کردن استادیوم پرداختند و تصاویری از این اقدام در رسانه‌ها منتشر شد.

تیم ملی ژاپن نیز به خاطر ترک کردن رختکن‌ها در وضعیت تمیز و مرتب مورد تقدیر قرار گرفته است. آنها حتی در یکی از مسابقات، قوی‌های اوریگامی به همراه یادداشت‌های تشکر به زبان‌های ژاپنی و عربی در رختکن گذاشتند.

هواداران ژاپنی در حال حاضر آماده می‌شوند تا پس از بازی مرحله یک‌هشتم نهایی خود در جام جهانی، به تمیزکاری ادامه دهند. آنها در این مرحله باید با برزیل، قهرمان پنج‌بار جام جهانی، روبرو شوند و امیدوارند برای اولین بار در تاریخ خود یک بازی حذفی را پیروز شوند.

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