درخواست برکناری سرمربی تیم ملی کره جنوبی از سوی هواداران
پس از شکست ناامیدکننده کرهجنوبی برابر آفریقای جنوبی در جام جهانی، هواداران این تیم با راهاندازی یک طومار خواستار برکناری سرمربی شدند. این شکست، امیدهای این کشور برای ادامه حضور در رقابتها را به خطر انداخته است.
به گزارش ایلنا، سرمربی کرهجنوبی، هونگ میونگ-بو، پس از باخت ۱-۰ به آفریقای جنوبی تحت فشار قرار گرفته است. این شکست نه تنها نتیجهای ناامیدکننده بود، بلکه نحوه بازی تیم نیز انتقادات زیادی را به همراه داشت. کرهجنوبی در این بازی مالکیت توپ را در اختیار داشت اما نتوانست موقعیتهای واضحی ایجاد کند.
هواداران در طوماری که پس از این شکست منتشر کردند، عملکرد تیم را «بیروح» و «یکی از بدترین نمایشها در تاریخ جام جهانی» توصیف کردند. همچنین، حذف سون هیونگ-مین، کاپیتان تیم، از ترکیب اصلی برای نخستین بار در دوران حرفهایاش، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. این تصمیم به عنوان یک ریسک بزرگ تلقی میشود که در نهایت به ضرر تیم تمام شد.
در پی این شکست، انتقادات از هونگ شدت گرفت و برخی خبرنگاران در کنفرانس خبری پس از بازی، عملکرد تیم را «تاسفبار» توصیف کردند. طومار هواداران همچنین به نقصهای فرآیند انتخاب سرمربی اشاره کرده و آن را «غیرقانونی» خواند.
هونگ میونگ-بو در واکنش به انتقادات، مسئولیت کامل شکست را پذیرفت و گفت: «اگر میدانستم نتیجه چه خواهد بود، احتمالاً تصمیمات متفاوتی میگرفتم. اما استراتژی خاصی در ذهن داشتم.» او همچنین توضیح داد که تصمیم به عدم استفاده از سون به دلیل اعتقاد به تاثیرگذاری او در نیمه دوم و زمانی که حریف خسته باشد، اتخاذ شده بود.
با وجود این شرایط، کرهجنوبی هنوز شانس صعود به مرحله بعدی را دارد و در حال حاضر در رده ششم جدول قرار دارد. با این حال، رسانههای ورزشی این کشور پیشبینی میکنند که سرنوشت هونگ حتی با توجه به نتایج آینده، ممکن است از پیش مشخص شده باشد.