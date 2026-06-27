پرونده مرگ مارادونا: کمبود تجهیزات پزشکی در خانه
پرستاری که در آخرین روزهای زندگی دیگو آرماندو مارادونا به او خدمات ارائه میداد، در دادگاه اعلام کرد که در خانه این اسطوره فوتبال کمبودهایی برای مراقبت از او وجود داشته است.
به گزارش ایلنا، تامارا مانسیلا، یکی از پرستاران مارادونا، در جلسه دادگاه گفت که در شب دوازدهم نوامبر ۲۰۲۰، تمام شب را در آشپزخانه خانه مارادونا بیدار بوده و از آنجا حرکات او را زیر نظر داشته است. او بیان کرد: «احساس راحتی نمیکردم، زیرا برای مراقبت از او کمبودهایی وجود داشت. در صورت بروز اضطراری، هیچ جعبه کمکهای اولیه یا دستگاه شوک و حتی تلفنی برای تماس وجود نداشت.»
این پرستار همچنین اشاره کرد که دستورالعملهای دارویی مارادونا به صورت غیررسمی و بدون امضا بر روی در یخچال چسبانده شده بود که در تجربهاش غیرمعمول بوده است. او تأکید کرد که کنترل علائم حیاتی مارادونا باید انجام میشد و این موضوع را با اظهارات یکی از همکارانش که در دادگاه به آن اشاره کرده بود، متناقض دانست.
پرستار دیگری به نام آلدوی زنتنو نیز در دادگاه حاضر شد و گفت که در طول چهار شیفتی که در خانه مارادونا بوده، هیچ مشکلی با او نداشته و توانسته علائم حیاتیاش را اندازهگیری کند. او نیز بر عدم وجود تجهیزات پزشکی در خانه تأکید کرد و گفت: «باید دستورالعملهای پزشکی به امضای یک حرفهای وجود میداشت و آمبولانسی در درب خانه برای مواقع اضطراری آماده میبود.»
زنتنو همچنین به دلایل درمان خانگی مارادونا اشاره کرد و گفت که به او اطلاع داده شده بود که پس از عمل جراحی برای بهبودی در آن خانه خواهد بود. او خاطرنشان کرد که در روز بیست و سوم نوامبر، دو روز قبل از مرگ مارادونا، او را کمی ورم کرده دیده است.
در این پرونده علاوه بر پرستاران، چندین پزشک و متخصص نیز تحت محاکمه قرار دارند که به اتهام قتل غیرعمد با سوء نیت متهم شدهاند.