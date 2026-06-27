به گزارش ایلنا، یان دیوماند در این دوره از جام جهانی که به میزبانی ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، درخشش فوق‌العاده‌ای داشته و با نمایش‌های قابل توجه خود، نامش را به عنوان یکی از بازیکنان مورد توجه در بازار نقل و انتقالات مطرح کرده است. او در سه بازی مرحله گروهی، عملکردی درخشان از خود نشان داده و به عنوان یکی از شگفتی‌های این مسابقات شناخته می‌شود.

دیوماند که سال گذشته به تیم لایپزیگ پیوسته بود، در فصل گذشته ۱۳ گل به ثمر رسانده و ۱۰ پاس گل نیز داده است. این عملکرد باعث افزایش ارزش بازار او قبل از آغاز جام جهانی شده است. در حالی که شایعاتی درباره پیوستن او به تیم‌هایی مانند لیورپول و پاری‌سن‌ژرمن وجود دارد، او به خبرنگاران گفت: «الان فقط به جام جهانی فکر می‌کنم و تمام انرژی‌ام را بر روی آن متمرکز کرده‌ام. بعداً خواهیم دید، اما نمی‌توانم چیزی بگویم.»

لیورپول به دنبال جایگزینی برای محمد صلاح است که قراردادش به زودی به پایان می‌رسد و به نظر می‌رسد که این باشگاه در حال حاضر در صدر رقابت برای جذب دیوماند قرار دارد. همچنین پاری‌سن‌ژرمن نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های جدی برای جذب این بازیکن مطرح شده است. دیوماند در گذشته ابراز علاقه به پاری‌سن‌ژرمن کرده و گفته است که از کودکی طرفدار این تیم بوده است.

با توجه به علاقه باشگاه‌های بزرگ اروپایی به دیوماند، آینده او در حال حاضر به شدت نامشخص به نظر می‌رسد و ممکن است در آینده نزدیک شاهد پیشنهادات بیشتری برای این بازیکن باشیم.l

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