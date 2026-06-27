به گزارش ایلنا، آدامز در مصاحبه‌ای با شبکه سیتی اسپورت غنا، از حمایت عمومی از این سرمربی پرتغالی که در آوریل به تیم ملحق شده، سخن گفت و تصریح کرد که هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه به بعد از جام جهانی موکول خواهد شد. وی گفت: «قطعاً این موضوع را بررسی خواهیم کرد و اگر به نظرات مردم در کشور گوش دهیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از غنایی‌ها معتقدند باید او را برای مدتی دیگر حفظ کنیم.»

کی‌روش که ۷۳ سال دارد، پس از خروج اتو آدو به تیم ملی پیوست و با هدایت غنا به پیروزی برابر پاناما و تساوی با انگلیس در دو بازی ابتدایی جام جهانی دست یافت. این عملکرد باعث حفظ تیم در رقابت برای صعود به مرحله حذفی شده است.

آدامز در ادامه افزود: «اما ما باید این پروژه را به پایان برسانیم. جام جهانی پیش روست و پس از آن می‌توانیم درباره آینده هر فردی تصمیم‌گیری کنیم.» غنا در حال حاضر با چهار امتیاز در جایگاه دوم گروه ال قرار دارد و در آخرین بازی خود باید به مصاف کرواسی برود. صعود به مرحله بعدی می‌تواند به ماندن کی‌روش پس از جام جهانی کمک کند.

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