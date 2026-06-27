به گزارش ایلنا، ادوارد مندی دروازه‌بان سنگالی و جوردن پیکفورد دروازه‌بان انگلیسی در بازی‌های اخیر خود نتوانستند به خوبی به شوت‌های حریفان واکنش نشان دهند. این موضوع باعث شده که کارشناسان به این فکر کنند که ممکن است مشکلی در طراحی توپ وجود داشته باشد.

پیتر اشمایکل، دروازه‌بان سابق دانمارکی، به این نکته اشاره کرده که توپ جدید جام جهانی که «تریکندا» نام دارد، از چهار پنل بدون دوخت ساخته شده است. او معتقد است که این طراحی به همراه شرایط جوی مختلف باعث می‌شود که توپ سریع‌تر پرواز کند و این موضوع برای دروازه‌بان‌ها چالش‌برانگیز است.

اشمایکل همچنین افزود: «آنها می‌خواهند گل‌های بیشتری ببینند، بنابراین توپ به گونه‌ای طراحی شده که سرعت بیشتری داشته باشد. این موضوع برای دروازه‌بان‌ها بسیار مهم است.»

آمارها نیز نشان‌دهنده این موضوع هستند. در حالی که هنوز مرحله گروهی به پایان نرسیده، تعداد گل‌های به ثمر رسیده از خارج از محوطه جریمه دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲ شده و به عدد بیست رسیده است. کارشناسان بر این باورند که دروازه‌بان‌ها در این دوره به سختی می‌توانند شوت‌های بالای سر را مهار کنند و این نشان‌دهنده وجود مشکلی در توپ است.

انتهای پیام/